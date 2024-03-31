男嫌從布碌崙跟蹤女子至皇后區 警方追緝

圖中男嫌從布碌崙跟蹤一女性到皇后區。(市警局提供)

紐約警方近日通報，一男嫌從布碌崙 (布魯克林)地鐵站 持續追蹤某女子，直到該女子在皇后區下車，男嫌還狂追不止，所幸女性最後安全逃脫，並未受傷；警方呼籲民眾提供線索，抓到嫌犯。

根據警方，3月19日早上6時30分，這名男嫌在J線的布碌崙柏樹山(Cypress Hill)地鐵站接近一名48歲女子，他凝視着這位女性并说「嘿，妳真可愛」；该女子隨後轉到另一節車廂，該男嫌紧随其后，該女子落座後，這名男嫌坐在她正對面並繼續凝視她。

這名女子隨後在牙買加中心(Jamaica Center Parsons/Archer)地鐵站下車，那名男嫌跟著出站並跟隨女子進入一大樓內，二人之後發生了爭執，隨後這名男嫌逃離現場，該女子未受傷。

警方表示，該男性膚色淺，黑髮，年齡大約20到25歲，身高5呎5吋，重約140磅，最後一次被看到時穿著藍色T恤，藍色運動褲和淺色運動鞋。目前，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

近期紐約市地鐵的犯罪事件頻繁發生，在州、市府宣布增加逾千名巡邏警員到地鐵系統以及查包等措施，市長亞當斯 (Eric Adams)近日又宣布，將在定點站增設槍械掃描器，他將在90天的法定意見徵集期後，於多個站點增設槍械掃描器，利用最新科技術防止「乘客攜帶武器進入運輸系統」，最快從夏天投入使用。他強調，掃描儀不會使用面部和生物識別技術。