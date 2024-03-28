我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指續登新高 創5年最佳第1季表現

拜登攜手歐巴馬和柯林頓舉行籌款 紐約中城封路

川普赴紐約參加守靈 31歲警員遭累犯槍殺殉職

世界新聞網王若馨／即時報導
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

紐約郵報(New York Post)報導，前總統川普(Donald Trump)今日赴紐約長島，參加紐約警員迪勒(Jonathan Diller)的守靈，迪勒25日下午在執行交通檢查時遭到槍殺殉職。

川普呼籲強化法律和秩序，他說：「我們不能讓悲劇重演。」

川普競選團隊發言人表示，川普對於自己受邀參加迪勒的守靈，感到十分動容。31歲的迪勒身後留下妻子及1歲的兒子。

紐約今日迎接四名總統級人物到訪，川普到長島參加追悼會，拜登(Joe Biden)總統、前總統歐巴馬(Barack Obama)及柯林頓(Bill Clinton)則於晚間到曼哈頓中城參加選舉募款活動。

➤➤➤拜登攜手歐巴馬和柯林頓舉行籌款 紐約中城封路水泄不通

殺害迪勒的兇手李維拉(Guy Rivera)今日被控一級謀殺，以及對另一名警員謀殺未遂。

李維拉前科累累，曾有21次被捕紀錄，他上次遭到逮捕是去年4月，事由是攜帶上膛的非法槍械上街；警方相信他在槍殺迪勒當天原本就預謀犯案，甚至預期自己會入獄，因為透過X光發現他在屁眼裡塞了一把小刀。

川普會見了迪勒的親友。今日有數百名警員到場參加弔唁，在川普致詞後，有人喊：「謝謝你，川普總統。」

影片來源：YouTube Forbes Breaking News

川普 長島 拜登

上一則

拜登攜手歐巴馬和柯林頓舉行籌款 紐約中城封路水泄不通

延伸閱讀

救選情 拜登紐約募款合體柯林頓、歐巴馬 估增千萬資金

救選情 拜登紐約募款合體柯林頓、歐巴馬 估增千萬資金
紐時：川普若當選 外國勢力恐利用上市平台企圖影響

紐時：川普若當選 外國勢力恐利用上市平台企圖影響
目標梅南德茲及川普 眾議員將提案禁止取得機密檔案

目標梅南德茲及川普 眾議員將提案禁止取得機密檔案
川普日付9萬元巨額官司費 燒光捐款…未來自掏腰包？

川普日付9萬元巨額官司費 燒光捐款…未來自掏腰包？

熱門新聞

良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

2024-03-24 10:16
紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

2024-03-25 07:07
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

2024-03-20 19:50
沈秀萍生前在法拉盛市中心經營一家改衣及乾洗店。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

2024-03-22 12:08
布碌崙一天內發生兩起地鐵撞亡事故。(記者胡聲橋/攝影)

紐約地鐵怎麼了？2天4起撞死人事故 場面慘烈

2024-03-27 11:33
MTA正式通過紐約市堵車費計畫，最快6月起實施。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市堵車費正式通過…最快6月開收 私家車要繳15元

2024-03-27 14:57

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢
網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋

網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋
褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」

褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲