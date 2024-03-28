川普赴紐約參加守靈 31歲警員遭累犯槍殺殉職

川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

紐約郵報(New York Post)報導，前總統川普 (Donald Trump)今日赴紐約長島 ，參加紐約警員迪勒(Jonathan Diller)的守靈，迪勒25日下午在執行交通檢查時遭到槍殺殉職。

川普呼籲強化法律和秩序，他說：「我們不能讓悲劇重演。」

川普競選團隊發言人表示，川普對於自己受邀參加迪勒的守靈，感到十分動容。31歲的迪勒身後留下妻子及1歲的兒子。

紐約今日迎接四名總統級人物到訪，川普到長島參加追悼會，拜登 (Joe Biden)總統、前總統歐巴馬(Barack Obama)及柯林頓(Bill Clinton)則於晚間到曼哈頓中城參加選舉募款活動。

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殺害迪勒的兇手李維拉(Guy Rivera)今日被控一級謀殺，以及對另一名警員謀殺未遂。

李維拉前科累累，曾有21次被捕紀錄，他上次遭到逮捕是去年4月，事由是攜帶上膛的非法槍械上街；警方相信他在槍殺迪勒當天原本就預謀犯案，甚至預期自己會入獄，因為透過X光發現他在屁眼裡塞了一把小刀。

川普會見了迪勒的親友。今日有數百名警員到場參加弔唁，在川普致詞後，有人喊：「謝謝你，川普總統。」

影片來源：YouTube Forbes Breaking News