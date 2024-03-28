拜登攜手歐巴馬和柯林頓舉行籌款 紐約中城封路水泄不通
28日晚，拜登與歐巴馬將聯袂出席紐約無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)舉行的大型籌款活動，前總統柯林頓(Bill Clinton)也獲邀參加助陣。目前，第六大道與50街路口已被市清潔局等部門派出的車輛阻擋，現場多名警察。
據PIX11新聞報導，為了此次活動，無線電城音樂廳周邊的交通管制措施已於早上7時開始實施。49街至51街在第五大道和第六大道之間的街區已被暫時封閉，造成原本就繁忙的中城附近交通擁堵更為嚴重。
面對即將到來的11月大選，拜登希望藉此活動突破其當前40%的支持率，本次籌款活動的目標是2500萬元，若成功，此次將成為史上最為成功的政治籌款活動之一。據一位民主黨內部人士透露，本次活動已有超過5000人報名參加。
為了吸引更多支持者，除了兩位民主黨前總統的加持，拜登還邀請了眾多明星助陣造勢。門票起價為250元。出席者可以花10萬元以上與三位總統合影，由知名攝影師安妮·萊柏維茲(Annie Leibovitz)掌鏡，捐款25萬及50萬元等級的嘉賓還可以和總統參與兩次單獨的募款活動。
這場籌款活動將不會通過電視直播，美國選民若想觀看需支付25元通過網絡進行。拜登競選團隊發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)表示：「民主黨人正在團結一致，全力以赴支持拜登總統的連任競選。我們的力量和團結將在紐約市的籌款活動充分展示。」
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