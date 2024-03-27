紐約地鐵怎麼了？2天4起撞死人事故 場面慘烈

布碌崙一天內發生兩起地鐵撞亡事故。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林)26日發生了兩起地鐵撞人事故，受害者都當場死亡，場面頗為慘烈。同一天，曼哈頓 也發生了一起地鐵撞死人的事故；25日晚間，一名通勤者在哈林被一名精神疾病患者推入鐵軌，被地鐵撞斃。這四起地鐵撞人事件再次引發了居民對地鐵安全的憂慮。

26日傍晚大約5時10分，在公園坡(Park Slope)的(4大道-9街)地鐵站 附近，一名16歲的少女和她的幾名同伴在地鐵隧道內的狹窄過道(catwalk)上向北行走，這時，一輛G線地鐵離開4大道-9街地鐵站，朝南開去。地鐵司機看到隧道內有人，趕緊煞車，但車頭還是撞上了這名少女。急救人員趕到後，發現這名少女已經失去知覺，沒有反應，被當場宣布死亡。據目擊者稱，事故發生後，這名少女的幾名朋友急忙逃離了現場。警方目前仍在對這起案件進行調查，但不認為這是一起刑事案件。到目前為止，警方還沒有公布受害者的身分。

26日下午2時5分，在位於東弗萊布許(East Flatbush)的比弗利路(Beverly Rd.)地鐵站，一名男子從站台跳入鐵軌，迎面撞上了駛往康尼島方向的一列Q線地鐵，當場斃命。到目前為止，警方沒有公布受害者的身分，也不認為這是一起刑事案件。