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紐約法拉盛女子被占屋反遭捕 引發社區憤怒

德州入境哨48小時抓到5起人口走私 3美國公民被捕

紐約法拉盛女子被占屋反遭捕 引發社區憤怒

世界新聞網王若馨／即時報導
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)
阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

每日郵報(The Daily News)20日報導，在紐約法拉盛一名婦女欲驅逐占屋者不成、自己反遭警方逮捕的新聞曝光後，有兩名打抱不平的居民，昨日下午前往該地，想幫屋主要回她的房子。

➤➤➤遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

這兩名男子驅車到了該棟房屋前，其中一名穿著川普字樣T恤的男子說，「我們想叫裡面的人出來。」「我想跟裡面的人講話，問問他們為什麼會在這裡。」

美國廣播公司(ABC)19日報導，47歲女子阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro)位於法拉盛白石鎮的房產被占屋者入侵，她找來鎖匠更換門鎖，卻因違反紐約「非法驅逐罪」遭到逮捕。

這棟房產在Home.com網站上的估值超過120萬元。

該街廓不少居民也因兩名男子的行為起了騷動。許多居民感到困惑，並表示他們想知道占屋者一開始是如何進入的；一名婦女說：「天哪，我沒想到事情引起的反響這麼大。」

屋內有一名穿著休閒的女子不願開門應答，直到下午6時多有外賣送到門口，她迅速地取餐付款後又把門關上。

一名當地居民表示，這棟房子掛著「求售」的牌子已有一段時間，並說「這人(占屋者)不知道從哪冒出來。」

有居民稱，曾目擊這些占屋者在屋內進行裝修。「他們都在晚上搞裝潢，我聽到鑽頭的聲音，從窗戶看到他們在牆上鑽孔並搭木板。」

許多人已經在這個寧靜的社區生活了30多年，他們對此事感到不安與憤怒；已有居民表示要發起請願，盡可能幫助屋主將占屋者趕出去。

這棟位於紐約法拉盛白石鎮的房屋遭占屋者霸占，當地居民打算自力救濟幫助屋主取回房屋...
這棟位於紐約法拉盛白石鎮的房屋遭占屋者霸占，當地居民打算自力救濟幫助屋主取回房屋。(擷自Google Maps)

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法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

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