紐約法拉盛女子被占屋反遭捕 引發社區憤怒

阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro，右一)遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

每日郵報(The Daily News)20日報導，在紐約法拉盛 一名婦女欲驅逐占屋者不成、自己反遭警方逮捕的新聞曝光後，有兩名打抱不平的居民，昨日下午前往該地，想幫屋主要回她的房子。

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這兩名男子驅車到了該棟房屋前，其中一名穿著川普 字樣T恤的男子說，「我們想叫裡面的人出來。」「我想跟裡面的人講話，問問他們為什麼會在這裡。」

美國廣播公司(ABC)19日報導，47歲女子阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro)位於法拉盛白石鎮的房產被占屋者入侵，她找來鎖匠更換門鎖，卻因違反紐約「非法驅逐罪」遭到逮捕。

這棟房產在Home.com網站上的估值超過120萬元。

該街廓不少居民也因兩名男子的行為起了騷動。許多居民感到困惑，並表示他們想知道占屋者一開始是如何進入的；一名婦女說：「天哪，我沒想到事情引起的反響這麼大。」

屋內有一名穿著休閒的女子不願開門應答，直到下午6時多有外賣送到門口，她迅速地取餐付款後又把門關上。

一名當地居民表示，這棟房子掛著「求售」的牌子已有一段時間，並說「這人(占屋者)不知道從哪冒出來。」

有居民稱，曾目擊這些占屋者在屋內進行裝修。「他們都在晚上搞裝潢，我聽到鑽頭的聲音，從窗戶看到他們在牆上鑽孔並搭木板。」