我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海灘被垃圾吞噬…豪雨引發暴潮難出海 印尼漁民買不起米落淚

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

世界新聞網王若馨／即時報導
法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)
法拉盛一名屋主遭非法占屋，她請了鎖匠換鎖，卻因非法驅逐罪被上銬逮捕。(擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

美國廣播公司(ABC)19日報導，紐約市皇后區法拉盛一名屋主的百萬房產，被素不相識的占屋者入侵，她找來鎖匠更換門鎖，卻換來被捕的下場。

47歲的阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro)表示，她繼承了父母留給她的一棟房產，上個月當她想出售這棟房屋時，卻發現已有陌生人住在裡面，且房屋的前門及門鎖都已被換掉。

ABC記者跟著安達洛羅前往這棟位於法拉盛160街的房屋，剛好目擊到占屋者出入；一名婦女看到安達洛羅與記者後，把門鎖打開就迅速離去，然而安達洛羅與記者進屋後，卻發現還有兩個男性睡在她家裡。

其中一名男性對記者說，他兩天前才搬進來，另一人拒絕回答。

在兩名男性被警方帶走後，安達洛羅請了鎖匠換鎖，但還不到十分鐘，對方就叫了警察來逮捕安達洛羅。

依據紐約市規定，如果有人在一處房產居住達30天，就可以主張自己居住在該建築的權利；其他人未經其同意關掉水電暖氣、換鎖與移動房客物品都是違法的。

雖然安達洛羅持有房產證，而占屋者無法出示相關證明，但警方告訴她，她必須與對方上法院解決問題；因為她換了鎖，所以警方以「非法驅逐罪」上銬逮捕了她。

「這真是太不公平了。」身為屋主的安達洛羅表示，這些人自2月6日起占據了她的房屋，「等到有人開始做調查、等這些程序跑完，他們早就待超過30天了。」

一名自稱持有租約的男子羅德里茲(Brian Rodriguez)對ABC記者說，他幾個月前搬進這棟房子，並與一名房產經紀人簽署了文件，但他既沒有出示文件，也沒有透露房產經紀人的身分。

「如果她願意給我錢，我就搬」，羅德里茲說，「不然就法院見。」

影片來源：YouTube Eyewitness News ABC7NY

法拉盛 紐約市 皇后區

上一則

紐約長島鐵路發生激烈爭執 1人被刀割傷臉部

延伸閱讀

紐約法拉盛按摩店遭非洲裔男子闖入試圖強暴店員

紐約法拉盛按摩店遭非洲裔男子闖入試圖強暴店員
弘揚傳統 紐約旗袍文化交流協會成立

弘揚傳統 紐約旗袍文化交流協會成立
湖南同鄉會換屆典禮 劉運疇接棒

湖南同鄉會換屆典禮 劉運疇接棒
明星牙科提供全方位牙科服務

明星牙科提供全方位牙科服務

熱門新聞

見兇嫌拔槍後，地鐵上民眾紛紛低頭閃避。（取自X @JoyceMeetsWorld）

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

2024-03-15 15:04
程志（左一）於14日在皇后區高等法院出庭，目前受害者達到八人，程志的罪名也從50項增加到60項。(記者高雲兒／攝影)

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

2024-03-14 20:23
耗資80億元、為期數年的拉瓜地亞機場翻新計畫，去年全面啟動新設施，旅客滿意度也大大提升，拉瓜地亞機場擺脫惡名昭彰的臭名，獲得了同級機場評比第一名的肯定。（美聯社）

從墊底到第1… 拉瓜地亞機場改造成功 獲北美最佳機場

2024-03-13 11:42
居住在16大道交76街的華男日前入睡時遭人入室搶劫。(谷歌地圖)

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

2024-03-14 20:38
華裔母子三人近日在放學時等紅綠燈，遭到三名戴面具的劫匪試圖搶劫。圖為警方在現場協助調查。(目擊者提供)

紐約法拉盛母子街頭遭搶 母抗拒扭打、跆拳道女教練助趕匪

2024-03-13 20:05
紐約居民對一家漢堡王速食店提起告訴，因長期盤據該店的販毒集團已造成治安隱患。(擷自Google Maps)

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

2024-03-17 16:12

超人氣

更多 >
3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅