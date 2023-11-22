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指控期限剩2天…槍與玫瑰主唱 被控性侵模特兒

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指控期限剩2天…槍與玫瑰主唱 被控性侵「閣樓」模特兒

世界新聞網王若馨／即時報導
「槍與玫瑰」主唱羅斯(Axl Rose)被控34年前性侵一名成人雜誌模特兒，圖為他攝於1993年。(美聯社)
「槍與玫瑰」主唱羅斯(Axl Rose)被控34年前性侵一名成人雜誌模特兒，圖為他攝於1993年。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，重金屬搖滾樂團「槍與玫瑰」(Guns N' Roses)的主唱艾克索‧羅斯(Axl Rose)22日被控曾於34年前性侵一名前成人雜誌「閣樓」(Penthouse)的模特兒。

這項訴訟案之所以能夠提出，是因為適用於紐約州的「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)，而這項效期一年的特別立法，即將在24日屆滿，也就是兩天之後。

該法規定遭受過性侵犯的成年倖存者，在過去這一年中可對施暴者提起訴訟，不論事件發生在多久以前。

原告席拉·甘迺迪(Sheila Kennedy)聲稱1989年，當年27歲的羅斯在紐約市一家旅館裡，以暴力方式性侵了她，羅斯被控毆打、攻擊、性暴力以及故意造成情感傷害罪。

被告羅斯及原告甘迺迪今年都是61歲。

該訴訟於周三提交給紐約州最高法院，索賠金額不詳。

根據訴狀，事件發生時羅斯「正處於事業巔峰」，訴狀中指控羅斯利用自己身為名人的地位和權力，來操縱、控制並侵犯甘迺迪。

在訴狀中，甘迺迪稱羅斯在她沒有同意的情況下，把她擊倒在地，拉扯她的頭髮並把她的雙手綁起來逞慾。

訴狀中說，當時甘迺迪覺得羅斯處在一種暴怒跟情緒高漲的狀態，她認為對自己而言，最安全的做法就是躺在床上等他完事。

訴狀中稱，甘迺迪為此承受了「嚴重的情感、身體、經濟和心理困擾」。

CNN已聯繫羅斯的代表請求置評。

「我們希望席拉·甘迺迪的訴訟，能成為音樂產業的一個重要轉折點，」麥卡利斯特·奧利瓦里斯 ( McAllister Olivarius)律師事務所主席安·奧利瓦里斯( Ann Olivarius)在一份給CNN的聲明中表示。

這家律師事務所以專打性侵訴訟官司聞名，是世上少數號稱由女權主義者經營和管理的律師事務所。

奧利瓦里斯在聲明中說：「不幸的是，她的故事太典型了──這幾十年來，我們眼睜睜地看著這種暴力和不當的性行為文化一再發生。這不僅僅是一個音樂明星的犯行，而是整個娛樂工業體系，都在幫助並掩蓋他們的罪行，讓受害者保持沉默，並使性侵成為司空見慣的事。我們希望席拉的勇敢，能夠幫助其他受害者發出自己的聲音。」

甘迺迪曾是成人雜誌「閣樓」(Penthouse)的封面女郎，1983年，她被該雜誌評為「年度寵物」模特兒。她曾在 2016年出版的回憶錄「我不是任何人的寵物」(No One's Pet)中，描述了羅斯對她的性侵。

羅斯的本名是威廉·布魯斯·羅斯(William Bruce Rose)，他是「槍與玫瑰」的主唱與標竿人物，「槍與玫瑰」在1980年代末至1990年代初如日中天，羅斯則多次被評為史上最偉大的歌手之一。羅斯在26歲時曾被診斷患有躁鬱症。

影片來源：YouTube NY Post

「槍與玫瑰」主唱羅斯(中)18日在拉斯維加斯觀看一級方程式賽車。(Getty I...
「槍與玫瑰」主唱羅斯(中)18日在拉斯維加斯觀看一級方程式賽車。(Getty Images)

性侵 紐約州 紐約市

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