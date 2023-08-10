造成曼哈頓千人騷亂 塞內特首回應：「出於好的意圖」

塞內特9日開直播回應騷動事件。（取自Twitch @KaiCenat）

紐約市曼哈頓 聯合廣場(Union Square)4日下午聚集數千人觀看一位網路直播名人發送贈品的宣傳活動，結果場面擁擠失控，造成騷動的直播主塞內特（Kai Cenat）9日終於打破沉默，首度對事件發表回應，在長達約10分鐘的直播影片中，他表示自己並非有意造成這麼大的騷動。

事件起因為塞內特4日中午在社群媒體 上表示他將會送出免費的Play Station 5遊戲手柄，數個小時過後，上千人隨即聚集在聯合公園廣場，場面變的一發不可收拾，大批警力也馬上趕到現場。

影片來源：YouTube KaiCenatLive

塞內特表示自己是土生土長紐約客，對這個城市做點回饋一直是他的夢想之一，這個騷動事件絕對不是他的意圖，他是出於良善意圖要來做這些事，同時他對於那些破壞街邊車輛的行為感到沮喪。

他的團隊也發表了一份聲明，其中部分內容如下：「我們對擾亂秩序的爆發感到深感沮喪，這影響了無辜的人和企業，我們不支持這種行為。我們對所有受到影響的人道歉。我們正在全力配合當地當局。」

塞內特預計將於8月18日出庭，直播中他表示他將會消失一陣子，但不是永久。