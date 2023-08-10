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床單反串五樓越獄索 250磅華男逃之夭夭

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

床單反串5樓越獄索 250磅華男逃之夭夭

記者張心／紐約即時報導
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手鐲。(市警提供)
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手鐲。(市警提供)

一名華裔囚犯於9日下午4時30分，逃離紐約市懲教局(Department of Correction)監視，從曼哈頓一間醫院的五樓，用床單自搭繩梯自外牆垂降，隨後搭乘一輛出租車逃之夭夭。

根據市警局(NYPD)消息，44歲的華裔囚犯陳彥鈞(Yenchun Chen，音譯)因持有管制物品而在7月31日被刑事拘留，8月4日聲稱自己有心臟疾病，遂在市懲教局監管下入住西奈山貝斯以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital)。

影片來源：YouTube CBS New York

9日下午4時30分左右，一名身穿護士服的人進入陳彥鈞的房間，通知他並帶他去洗澡。在浴室內，陳彥鈞將許多床單捆綁在一起，從醫院五樓的窗戶垂降至下面的屋頂，接著通過攀爬梯逃到街道，隨後迅速跳進一輛出租車，沿著第二大道(2nd Avenue)向南逃離。

警方表示，陳彥鈞身高約6呎3吋，體重約250磅，眼睛為棕色，頭髮為黑色，左臂和左手上還有紋身。

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手鐲。

警方呼籲民眾，若知曉相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍...
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手鐲。(市警提供)
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍...
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手鐲。(市警提供)
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍...
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手鐲。(市警提供)

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