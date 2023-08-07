涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

皇后區 地區檢察官凱茲(Malinda Katz)7日宣布，華裔 醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)被控50項強姦、性侵 、非法監視等罪名，他涉嫌在紐約皇后區長老會醫院(New York Presbyterian Hospital Queens)以及在他公寓家中，灌藥性侵六名女性並拍下視頻，當時她們均處於昏迷狀態，此外還有至少六名其他女性也可能遭到他的性侵，他將面臨多次25年至終身監禁的量刑。

住在皇后區阿斯托利亞(Astoria)百老匯大道(Broadway)的33歲華裔醫生程志，7日被大陪審團提訴，被控十項藥物促成的性侵罪(predatory sexual assault)、三項一級強姦、七項一級性虐待、四項二級攻擊、三項一級刑事性行為罪、11項二級非法監視、八項七級非法持有管控物質罪、以及四項四級非法持有武器罪。

程志在去年12月27日被捕，當時，他因涉嫌在他的家中強姦一名女性熟人而被控11項罪名，之後，皇后區地區檢察官的特殊受害者專隊(Special Victims Bureau)與紐約長老會皇后區醫院合作調查，發現了更多作案證據及受害人，另外加控了50項罪名。

在程志的家中，他們查獲了大量數位媒體存儲設備，其中包括昏迷的女性病患、以及一名女性熟人的性侵視頻，他們還在他的家中發現了麻醉藥物，包括芬太尼、氯胺酮、可卡因、LSD和搖頭丸(MDMA)，以及醫用鎮靜劑，例如丙泊酚和氟烷。

根據最新一份起訴書，第一位醫院受害人為19歲女性，2021年6月在接受程志檢測時被拍下視頻，視頻顯示，她的胸部裸露，內衣被拉下，有手指觸摸她的陰部及乳頭，然後拉開她閉著眼睛的其中一只眼皮，受害人當時似乎昏迷而無反應。

第二位受害人為47歲重症女性，視頻顯示在2022年5月，她昏迷之時被摸了胸部及陰部，一根未戴手套的手指插入她的口中，她閉著的一只眼睛的眼皮被拉開。

第三位受害人為37歲女性，在2021年3月至6月間曾為醫院病患，影片顯示她昏迷之時，胸部和陰部被摸，閉著的一只眼睛的眼皮被拉開。

除了去年12月涉嫌在其家中強姦一名女性熟人外，第二名公寓受害人為通過約會網站認識的一名女性，視頻顯示，在2021年7月，程志與當時處於昏迷的她發生了性行為。部分視頻片段顯示，她的臉上覆蓋一塊面紙，床上有一個棕色瓶，與從他家中查獲的一個含有麻醉藥氟烷的瓶子相似。受害人對事件無記憶。

第三名公寓受害人為在2022年春天通過約會網站認識的女性，程志涉嫌在臥室中，與昏迷狀態的她進行性交及其他性虐待行為。受害人對事件無記憶。

第四位公寓受害人為程志的一名女性熟人，在2020年至2022年間，她在他的公寓住了幾個晚上，程志涉嫌與昏迷狀態的她進行性交及其他性虐待行為，受害人對事件無記憶。

視頻顯示，除了上述已經確認的受害者，另一名皇后區長老會醫院的患者，也出現在視頻當中，此外，調查組還查獲了他在皇后區公寓、紐約上州威斯徹斯特郡(Westchester County)、曼哈頓、拉斯維加斯、舊金山周邊地區、以及在泰國性侵女性的視頻，顯示至少還有六名以上的女性遭到性侵。

在去年12月被捕當時，程志的執業醫師執照已被州府吊銷，此後他一直在雷克島監獄關押候審，不得保釋。目前，他面臨多次25年至終身監禁的量刑。

凱茲敦促其他認為自己可能為受害者的女性，聯繫她辦公室的特殊受害者專隊(Special Victims Bureau)，聯絡電話為(718)286-6505，電郵為[email protected]。