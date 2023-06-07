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法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

記者鄭怡嫣／紐約報導
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

皇后區法拉盛一名腸胃科華人醫生，被控在他的家中涉嫌使用「不明液體」迷姦一名女性，還將過程拍下，目前正在雷克島監獄候審；檢方後又發現該華人醫生涉嫌性侵者恐不只一人，一名前病患指控，該名醫生在紐約皇后區長老會醫院(New York Presbyterian Hospital Queens)的檢查室，也涉嫌對她灌藥性侵，當時她年僅19歲。

2022年12月，華裔醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)被皇后區地區檢察官辦公室起訴一級強暴罪，指他涉嫌在公寓，以一個裝滿棉球的K-N95口罩，迷暈一名女性。這些棉球事先已經過不明液體浸泡，受害女性醒來時，發現自己被性侵的視頻。

調查過程中，檢方在程志手機中，發現了另一段錄於2021年的視頻，當時另一名女性病患，在他任職的皇后區長老會醫院被性侵。

受害人在接受媒體採訪時表示，如果不是一年後對程醫生進行了刑事調查，她可能永遠都不會知道自己確實被強姦了，「我很害怕，我再也不想去醫院了」。

據受害人以及她的律師，2021年6月當時年僅19歲的受害人，在她計畫切除膽囊的前一天，程志進入她的病房，為她注射一種物質，她睡著後醒來，程志已不在房間，但她感到「小腹劇痛」。

之後，受害人及母親都擔心她在昏迷時可能被性侵。醫院紀錄顯示，事發後，醫務人員檢查了監控錄像及病房附近的門禁卡，並指派一位處理性侵問題的社工專員與她面談，她雖然認出了給她注射的程志，卻未進行婦科檢查，醫院的醫療紀錄則寫：「沒有證據表明她的身體受到創傷或傷害」。

受害人與律師表示，醫院當時未充分調查、拒絕報警，也沒有對她被注射的藥物進行測試或治療，更無問責程志。此後他仍繼續在醫院任職，直至東窗事發。

院方則發布聲明表示，程志的罪行「令人髮指」，在得知他的強暴指控後，即刻將他停職並解雇，禁止再入醫院。

程志目前在雷克島監獄關押候審，不得保釋。他的辯護律師James Kousouros則表示，程志否認強暴罪指控，醫院當時雖有調查但未處分，如果前病患案再被起訴，程志將繼續辯護。

曾任職於紐約皇后區長老會醫院的華人醫生程志，涉嫌於醫院的檢查室灌藥性侵一名女性。...
曾任職於紐約皇后區長老會醫院的華人醫生程志，涉嫌於醫院的檢查室灌藥性侵一名女性。（取自紐約皇后區長老會醫院網站）

性侵 皇后區 監獄

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