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紐約市內打造「藍區」？12億平價屋計畫引發質疑聲浪

世界新聞網／即時報導
紐約州政府投資12億元建造平價屋，試圖在布魯克林打造一個「藍區」。（Getty Images）
紐約州政府投資12億元建造平價屋，試圖在布魯克林打造一個「藍區」。（Getty Images）

在布魯克林一片27英畝的土地上，紐約州政府投資12億元打造平價屋（affordable housing），試圖在全美最貧窮、人口最密集的地區打造一個「藍區」。

「藍區」指的是居民普遍長壽的地區。作家布特納（Dan Buettner）曾提出全球有五個「藍區」，分別是加州羅馬琳達市（Loma Linda）、希臘伊卡里亞島（Ikaria）、日本沖繩、哥斯大黎加的尼科亞市（Nicoya）及義大利薩丁尼亞島（Sardinia）。

這個平價屋開發計畫名為「Alafia」，位於布魯克林東紐約（East New York）南部。該區原為身心殘障者（people with intellectual and developmental disabilities）宿舍的所在地，如今老舊的宿舍正在被拆除，未來將建成14座公寓大樓。

Alafia建成後將為當地弱勢家庭提供2600套公寓，其中20%會給當地支持性住房計畫（supportive housing program）的受惠者，剩下的住戶會由抽籤決定。而公寓的租金將參考紐約市中等收入（Area Median Income, AMI）30%至80%之間家庭的收入做規畫，相較紐約市的平均租金會便宜許多。

除了建造公寓大樓，Alafia的設計還從「藍區」的社區特徵汲取靈感，計畫在大樓間設置步道和休閒娛樂場所，方便人們平日運動與社交。而計畫中最特別的是一個小農場，將由Alafia的住戶共同管理，裡頭種植的蔬菜可供公寓住戶購買。

然而許多人對Alafia計畫抱持懷疑的態度。東紐約許多居民的健康狀況並不理想，肥胖、氣喘、糖尿病、高血壓等都是常見的症狀，因此當地的預期壽命僅為78歲，光靠建造幾座有步道的公寓，並不能真正把此地變為新的「藍區」。而撇除這個「藍區」的噱頭，Alafia看似便宜的租金在貧窮率高的東紐約其實對許多家庭來說仍然太過高昂，因此也無法被稱作平價屋。

「有沒有藍區的特徵並不重要。」當地社區發展組織Coalition for Community Advancement的社區幹事史隆（Alexa Sloan）表示：「對這裡的居民來說，最重要的是自己是否付得起房租。」

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