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劉曉波逝世6年 紐約六四紀念館舉行追思會

中央社台北14日電
7月13日是劉曉波逝世6周年。(路透資料照片)
7月13日是劉曉波逝世6周年。(路透資料照片)

7月13日是諾貝爾和平獎得主中國異議人士劉曉波逝世6年，位於紐約的「六四紀念館」舉行了劉曉波追思會，並在紐約中央公園劉曉波長椅前舉行燭光紀念活動。

劉曉波2008年因參與起草「零八憲章」，2009年遭到北京當局指控觸犯「煽動顛覆國家政權罪」，判刑11年，從此過著不見天日的牢獄生活。

2010年劉曉波在監獄服刑期間獲頒諾貝爾和平獎，這位當代中國人權鬥士代表不能出席頒獎禮，頒獎禮上放了一張空座椅。

2017年6月劉曉波因患末期肝癌獲保外就醫，其妻劉霞才因此能與丈夫渡過最後時刻，劉曉波於同年7月13日辭世，終年61歲。

美國之音報導，在昨天劉曉波逝世6年，位於紐約的「六四紀念館」舉行了劉曉波追思會，放映了紀念劉曉波的記錄片「劉曉波在福爾摩沙」，並在紐約中央公園劉曉波長椅前舉行燭光紀念活動。

「北京之春」榮譽主編胡平在發言中稱，「你（劉曉波）為自由而戰，你為思想而戰，你因此而受苦，甚至因此而犧牲。」

王丹在視訊發言中說，紀念劉曉波的最好方法就是學習他留下的大量文字，「繼續他未竟的事業。」

1989年天安門學生運動爆發之時，劉曉波正在紐約哥倫比亞大學做訪問學者，他聞訊立即趕回北京參與學生運動。他是天安門廣場絕食「四君子」之一。

不過，劉曉波也曾有過頗受爭議的事件。他曾發表「未見中共軍隊在天安門廣場殺人」言論引發批評，1992年他在台灣發表「末日倖存者的獨白」一書，對於自己先前的言論表達懺悔並自我辯護。

八九民運學生領袖、獨立時評人鄭旭光表示，劉曉波是一個很坦蕩的人，他有怯懦，有文人的一些虛榮，「但是我覺得他最終是有巨大的昇華，是和天安門母親（群體）的接觸過程中，我覺得他自己進入了一個忘我的一個狀態。」

六四16周年時，劉曉波在一首獻給天安門母親丁子霖兒子蔣捷連的祭詩中寫道，「面對你的亡靈，活下來就是犯罪，給你寫詩更是一種恥辱。」

天安門 北京 六四

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