紐約市空氣品質全球第二差 或影響國慶日煙火秀

由於加拿大山火霧霾的持續影響，紐約市空氣品質在30日「榮登」全球倒數第二。（記者張心／攝影）

由於加拿大山火 霧霾的持續影響，紐約市 空氣品質在30日「榮登」全球倒數第二；考慮到國慶日煙火秀會造成更多污染，市長亞當斯 (Eric Adams)表示，若到時空氣品質指數(AQI)不能低於150，將同市衛生局發布煙火秀變更警報。

隨著中西部飄來的煙霧，紐約市籠罩在加拿大山火霧霾的陰影中。空氣品質指數在30日升至169，處於「不健康」水平(Unhealthy Level)，成為繼印尼首都雅加達(Jakarta)之後，全球空氣品質第二差城市。

根據統計，這已經是紐約市今年第六次處於空氣「不健康」水平，去年次數為零。若空氣品質指數(AQI)高於150，則任何人都應該避免外出劇烈活動；青少年、長者、罹患呼吸道疾病、心臟疾病的高敏感人群更應不要外出，並在家中採取預防措施，譬如關閉門窗或配戴口罩。

考慮到國慶日煙火秀可能會造成更多的煙霧污染，市長亞當斯在30日的新聞發佈會上，被問及是否會因此取消這一規模宏大的煙火秀時表示，「我們真的很希望空氣品質指數到時能降低到150以下，如果不能如願，我們將與國慶日煙火生產商、市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)分析情況，並及時發布變更警告。」

距離紐約市不遠的康乃狄克州史坦福市(Stamford)，已經決定將國慶日煙火秀推遲到7月7日，「我們希望呈現最佳的舉辦效果，但由於空氣品質的問題，能見度有限，所以我們協商改為7月7日，根據預報，那天會有陣雨。」史坦福市市長西蒙斯(Caroline Simmons)說。「通常情況下，我們市的空氣品質指數都在0至10之間，如今升到150，非常不建議民眾外出。」