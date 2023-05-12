防疫遣返令終結 無證客湧入紐約

載運90名中南美洲無證移民的巴士，12日凌晨抵達紐約曼哈頓紐新港務局巴士轉運中心。（路透）

載運90名中南美洲無證移民 的兩輛巴士，12日凌晨抵達紐約曼哈頓紐新港務局巴士轉運中心。這是備受爭議的防疫遣返令法典第42條(Title 42)於11日午夜到期後，抵達紐約的第一批無證移民。由於在邊境危機下，大量無證移民可能越境湧入美國，紐約市 作為「庇護 城市」，將是無證移民的主要目的地之一，預期每天將湧入無證移民上千人；市長亞當斯(Eric Adams)表示，現在紐約市已不堪重負，未來將更加無法承受。

上述90名無證移民分別來自哥倫比亞、委內瑞拉和厄瓜多等國，他們在入境德州以後，被用巴士送往包括紐約、芝加哥和華府、波士頓、舊金山在內的由民主黨人主政的「庇護城市」。他們抵達紐約的時間，是在防疫遣返令到期一個小時，拜登政府實施新的應對無證移民浪潮的新規之際。自川普政府時期制訂的防疫遣返令，允許執法當局在未給予非法越境者政治庇護的情況下，立即將他們遞解出境。

紐約市估計，由於最近大量無證移民將湧入美國，紐約市每天可能須接收無證移民800人以上，甚至多達千人。

市長亞當斯對哥倫比亞廣播公司(CBS)說，過去一年多來，紐約市已接收無證移民超過6萬1000人，紐約市已不堪重負，再也沒有能力應付更多。

亞當斯在10日夜簽署行政令，暫停執行「庇護權法」(Right-to-shelter law)部分條款的執行，包括要求在限定時間內為有孩子的無家可歸家庭提供庇護床位，以及禁止將有兒童家庭安置在集中庇護所、以避免兒童遭遇其他單身者性侵，並保護庇護家庭免遭驅逐等，以削減部分安置待遇為手段，爭取為紐約超負荷運行的庇護系統減輕一些壓力。

此前紐約市為了遵守這一法律，已絞盡腦汁為湧入的6萬餘名庇護客尋找空間，不得不在現有庇護所系統爆滿的情況下高價包租酒店房間用以安置新移入的庇護客；同時喊話州府和聯邦要求其伸出援手。市府還在上州的兩個郡租下酒店用於安置無證客，引起了兩郡和紐約市的罵戰。

亞當斯12日也批評白宮和國會共和黨人未重視無證移民危機。他說，「這並非只是事關尋求庇護者和無證客，我們每個人都是來追尋美國夢的。共和黨人和華府政客拒絕真正的移民改革，是不負責任的；白宮不著力應對這一難題也是不負責任的」。

目前滯留紐約的一些無證移民，仍被臨時安置在市警總局位於曼哈頓的舊健身館裡，儘管在被警告可能引起法律訴訟後，亞當斯已承諾將兒童安置到別的更合適的地方，但幾天下來，市府並未有具體行動。

據信有多達4萬尋求庇護的無證移民被安置在收容所或緊急提供的旅店裡，多數人來自拉丁美洲國家。亞當斯說，新一波偷渡潮只會加劇紐約市的負擔。紐約市府在將部分無證客送往上州旅館時，也要求各部門尋找由市府管理的空置大樓，以便安置即將到來的無證客。