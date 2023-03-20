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5童死亡 紐約16歲少年駕車 撞樹釀慘劇

編譯徐薏茹／綜合19日電
圖為警消搶救現場。（截自NBC4 NY）
圖為警消搶救現場。（截自NBC4 NY）

紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)警方表示，一名16歲少年19日凌晨駕車行經哈欽森河公園大道(Hutchinson River Parkway)時，車子失控撞樹後起火，造成車上五名兒童死亡、一人受傷。

警方表示，車禍發生在19日凌晨12時20分左右，一輛日產(Nissan)Rogue多功能車沿著哈欽森河公園大道向北行駛，於斯卡德爾與白原鎮(Scarsdale-White Plains)邊界的馬馬羅內克路(Mamaroneck Road)出口附近路段時，因失控衝出車道，撞上路旁一棵大樹後起火。

五名死者中有四名男童、一名女童，年齡介於8歲到17歲；唯一倖存者是坐在後座行李區的一名9歲男童，被送往威徹斯特醫療中心(Westchester Medical Center)治療，警方表示該男童無生命危險。

據報導，肇事駕駛為16歲少年，家屬稱有可能是開車時打瞌睡而釀禍。

紐約一名16歲少年19日凌晨駕車行經哈欽森河公園大道時，車子失控撞樹後起火，造成...
紐約一名16歲少年19日凌晨駕車行經哈欽森河公園大道時，車子失控撞樹後起火，造成車上五名兒童死亡、一人受傷。（截自NBC4 NY）

這些兒童與青少年都是康州德比市(Derby)的居民。德比公立學校體系的教育局長康威(Matt Conway)19日表示，已與孩童的父親談話，他們全家近期剛從紐約搬到德比，但尚未在德比的學校註冊。

警方指出，偶爾會有貨車撞到哈欽森河公園大道上的一座矮橋，但這次車禍現場並不是先前曾發生事故的地點。據當地新聞調查，哈欽森河公園大道名列紐約州最危險的路段。

哈欽森 車禍 教育局

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