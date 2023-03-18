華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

吉乃壽司(Yoshino)是位於曼哈頓下城包厘街(Bowery)上一家僅有十個座位的米其林星級壽司店，該餐廳自一年多前開門就成為了全市炙手可熱的高端壽司餐廳，搶到預定座位更是難上加難；而在此前有知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書 做黃牛，加價出售座位，且華埠 由褚家經營的另外兩家日料店也成為了該人賺錢的目標。

吉乃餐廳的所有者是日本 久負盛名的壽司國手吉田忠(Tadashi Yoshida)，他在疫情期間關閉了在日本的餐廳轉戰紐約，開店一年便摘下米其林一星，且被諸多食客評論「一星還不夠」、「日料天花板」等；目前新人食客預定必須通過Tock平台，并每人支付500元押金，而一餐實際的費用下來，一人一晚往往超千元。

但該餐廳華裔副廚近日發現，一個化名為王溫特斯(Winters Wang)的人在小紅書上加價售賣預定座位，每個座位的價格增加了180元左右，且據餐廳透露，該人並非熟客，且從來沒有來過餐廳。

不僅如此，王溫特斯還能宣稱自己可以訂到中城米其林三星海鮮餐廳Le Bernardin、華埠日料店Nakaji、Kono以及Kappo Sono的位置，只要食客肯出錢。

吉乃餐廳在發現許多不同面孔的食客使用王溫特斯的預定姓名用餐後，聯繫到了他，并告知其行為違反了餐廳規定，需立即停止；但他只稱「這是我和朋友之間的事。」隨後又批評了餐廳，並提出了「一個小建議」——「你們應該允許食客將預訂的座位轉給其他人。」

因為餐廳從中文平台上收集到了足夠的證據，所以才能聯絡預定平台Tock，強行取消了王溫特斯接下來的十幾個預定；Tock市場總監穆爾(Marisa Mulh)表示，儘管此事與吉乃無關，但公司已經意識到了這種情況的發生，並強烈反對；預訂轉售阻礙了(餐廳)了解客人喜好的能力，而這對他們提供的用餐體驗至關重要。

除此之外，據紐約市酒店聯盟(New York City Hospitality Alliance)執行董事里吉(Andrew Rigie)也表示，這樣的行為會對顧客造成了極大的傷害——「如果有黃牛在那裡搶座位，普通人就更難進去。這使得餐館，尤其是熱門餐館，更不容易進入。」