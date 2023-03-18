我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最燒錢家電TOP 6…冷氣機並非最耗電 微波爐也上榜

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

華人在小紅書做黃牛 加價售紐約高端餐廳預定 遭調查

記者張晨／紐約即時報導
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)
知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售吉乃壽司(Yoshino)座位。圖為吉乃餐廳所有者、主廚吉田中。(記者張晨／攝影)

吉乃壽司(Yoshino)是位於曼哈頓下城包厘街(Bowery)上一家僅有十個座位的米其林星級壽司店，該餐廳自一年多前開門就成為了全市炙手可熱的高端壽司餐廳，搶到預定座位更是難上加難；而在此前有知情人士爆料，有人在社群媒體小紅書做黃牛，加價出售座位，且華埠由褚家經營的另外兩家日料店也成為了該人賺錢的目標。

吉乃餐廳的所有者是日本久負盛名的壽司國手吉田忠(Tadashi Yoshida)，他在疫情期間關閉了在日本的餐廳轉戰紐約，開店一年便摘下米其林一星，且被諸多食客評論「一星還不夠」、「日料天花板」等；目前新人食客預定必須通過Tock平台，并每人支付500元押金，而一餐實際的費用下來，一人一晚往往超千元。

但該餐廳華裔副廚近日發現，一個化名為王溫特斯(Winters Wang)的人在小紅書上加價售賣預定座位，每個座位的價格增加了180元左右，且據餐廳透露，該人並非熟客，且從來沒有來過餐廳。

不僅如此，王溫特斯還能宣稱自己可以訂到中城米其林三星海鮮餐廳Le Bernardin、華埠日料店Nakaji、Kono以及Kappo Sono的位置，只要食客肯出錢。

吉乃餐廳在發現許多不同面孔的食客使用王溫特斯的預定姓名用餐後，聯繫到了他，并告知其行為違反了餐廳規定，需立即停止；但他只稱「這是我和朋友之間的事。」隨後又批評了餐廳，並提出了「一個小建議」——「你們應該允許食客將預訂的座位轉給其他人。」

因為餐廳從中文平台上收集到了足夠的證據，所以才能聯絡預定平台Tock，強行取消了王溫特斯接下來的十幾個預定；Tock市場總監穆爾(Marisa Mulh)表示，儘管此事與吉乃無關，但公司已經意識到了這種情況的發生，並強烈反對；預訂轉售阻礙了(餐廳)了解客人喜好的能力，而這對他們提供的用餐體驗至關重要。

除此之外，據紐約市酒店聯盟(New York City Hospitality Alliance)執行董事里吉(Andrew Rigie)也表示，這樣的行為會對顧客造成了極大的傷害——「如果有黃牛在那裡搶座位，普通人就更難進去。這使得餐館，尤其是熱門餐館，更不容易進入。」

華埠 小紅書 日本

上一則

持斧揚言殺警、殺市長 紐約IS激進分子聖派翠克節落網

下一則

華協會老人中心慶18周年 今年擴展業務再開2間

延伸閱讀

持斧揚言殺警、殺市長 紐約IS激進分子聖派翠克節落網

持斧揚言殺警、殺市長 紐約IS激進分子聖派翠克節落網
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
全斗煥27歲孫子紐約直播吸毒 美國警方破門送醫

全斗煥27歲孫子紐約直播吸毒 美國警方破門送醫
網紅湧入山姆、宜家打卡 「拍照攻略」小紅書掀話題

網紅湧入山姆、宜家打卡 「拍照攻略」小紅書掀話題
法律諮詢移動車 首駐8大道服務

法律諮詢移動車 首駐8大道服務

熱門新聞

（取自推特）

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

2023-03-15 15:54
中國宣布恢復十年多次入境簽證，海外華人喜出望外。(國航臉書)

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

2023-03-15 07:51
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

2023-03-17 07:01
紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

2023-03-12 07:58
曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

2023-03-16 14:02
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

紐約皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

2023-03-14 06:50

超人氣

更多 >
迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」
Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
走出悲情刧後重生 專訪舞星東主梁卓 馬名偉骨灰返鄉安葬

走出悲情刧後重生 專訪舞星東主梁卓 馬名偉骨灰返鄉安葬
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」