曼哈頓外賣現「整隻死老鼠」食客提告 餐廳：碰瓷熟客

曼哈頓熱門韓餐廳外賣現「整隻死老鼠」亞女食客提告，餐廳拒認。(取自李尤妮斯IG)

一對亞裔 夫妻近日在曼哈頓 韓國城餐廳甘味屋(Gammeeok)點單外賣時，在送來的辣牛肉湯中發現了「一整隻死黑鼠」，事發後食客將視頻上傳至社交媒體引起軒然大波，並正式向該餐廳的曼哈頓和新澤西 李堡(Fort Lee)的分店提出訴訟；但該餐廳卻回應稱，此事屬「無稽之談」，且這對夫妻六年前就來「碰過瓷」。

食客李尤妮斯(Eunice Lucero-Lee)11日在Instagram上發布了一系列關於此事件的照片和視頻，圖中在米飯和辣牛肉湯的紅油中，躺著一隻形似鋸齒類動物的屍體。

李表示，她和丈夫是該餐廳的常客，而他們所點的湯類是該店的招牌，受許多人喜愛；「我們光顧這家餐廳已經有十年了，我們是亞洲美食和文化的驕傲支持者。這一事件絕不會助長基於種族的仇恨或偏見，我對任何利用這些帖子來迎合此種說法的人站在對立面。」

她還說她聯繫了紐約市衛生局，根據衛生局，該機構對甘味屋曼哈頓分店的評級為「C」；在今年1月18日的檢查中，衛生局發現了該餐廳幾起涉嫌違反衛生規定的現象，包括與食物接觸的廚房表面沒有正確清洗和消毒，食材及廚房設施沒有遠離潛在污染源。

衛生局表示，該事件目前仍在調查中。

甘味屋在事件發生後也回應，稱這對夫婦的說法「毫無根據」；「我們24小時營業，廚房裡至少有三、四個人。老鼠避開人類，跳入熱火上的鍋中是不可能的。」

甘味屋指出，每次將熱湯端上桌的時候，都用勺子翻動幾次，工作人員都用眼睛看著。「如果有這麼大的老鼠，餐廳不可能錯過它。還有一段監控錄像記錄了全過程。我們檢查了製作湯的整個過程，沒有發現任何問題。」

該餐廳稱，這對夫婦六年前在Yelp上寫過一篇評論，說他們在外賣湯中發現了「一個大蟲子」；但甘味屋補充說，他們現在卻不知何故的刪除了這條久遠的評論。

李尤妮斯表示，分享主張是為了「傳播意識，希望確保正確的人被追究責任。」；她目前已經對甘味屋曼哈頓店和新澤西李堡店提起了訴訟。