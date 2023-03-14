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紐約中低收入房東拖欠地稅 利息將減

記者和釗宇╱紐約即時報導
亞當斯14日簽署五項法案，將擴大遊民所心理健康服務，並且降低中低收入房東的拖欠地產稅利息，同時加強對社區刑事司法項目的支持。（市長辦公室提供）
亞當斯14日簽署五項法案，將擴大遊民所心理健康服務，並且降低中低收入房東的拖欠地產稅利息，同時加強對社區刑事司法項目的支持。（市長辦公室提供）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)14日簽署五項法案，將擴大遊民所心理健康服務，並且降低中低收入房東的拖欠地產稅利息，同時加強對社區刑事司法項目的支持。

其中，由市議員博徹(Erik Bottcher)提出的第522號法案，要求每座遊民所為所有帶孩子的家庭提供駐點貨遠程心理健康服務；博徹表示，心理健康服務拯救過他的生命，「無論何種境遇下，每個人都應該有機會獲得心理健康服務。」

市議員卡爾(David Carr)的第524號法案也獲市長簽署，該法案授權紐約市銀行委員會(New York City Banking Commission)建議並由市議會實施，為那些已經與市財政局達成補繳協議的年收入20元以下、房屋估值25萬元以下中低收入房東降低拖欠房產稅利息；新的利息至少應與最近的聯邦短期利息相同，市財政局也須就薪的利息徵求房東意見，並向市長和市議長匯報。

另外三項獲簽署的法案均與刑事司法相關；其中，第439號法案要求市長刑事司法辦公室對獲市府撥款、為社區提供刑事司法相關服務的社區組織進行評估，每年向市府和市議會出具報告；第756號法案要求市長鄰里安全和預防暴力辦公室(Office for Neighborhood Safety and the Prevention of Violence)與刑事司法辦公室合作，為危機管理系統(Crisis Management System)提供方進行培訓和運營支持；第436號法案則要求設立青少年司法顧問委員會，為市府、市議會在青少年刑事司法方面提供建議。

亞當斯表示，公共安全是經濟繁榮的前提條件，「本屆政府已經在改善公共安全方面做出很大努力，為市民帶來更多繁榮；這五項法案將幫助正在掙扎的小房東，讓年輕人在刑事司法方面發聲，並對遊民所內帶孩子的家庭提供支援。」

心理健康 房東 低收入

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