紐約市議長提改革政府樓 新增住房 低收入半價地鐵卡

市議長歐德思8日舉辦市情咨文演講，表示市府應確保關鍵服務崗位補員，並改革政府樓開發、為各社區設置住房數量指標。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約市 議長歐德思(Adrienne Adams)8日在布朗士區薩多馬友大法官政府樓 社區中心(Justice Sonia Sotomayor Houses and Community Center)舉辦市情咨文演講，表示市府應確保關鍵服務崗位補員，並改革政府樓開發、為各社區設置住房數量指標；她呼籲市府擴大「公平票價」計畫，讓更多低收入民眾使用半價地鐵卡 。

市長亞當斯(Eric Adams)、市公義維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)以及絕大多數市議員到場聆聽；儘管亞當斯也在場，歐德思在市情咨文中首先批評了市府減員政策，認為市府必須在關鍵服務崗位保持滿員，例如心理健康社工、護士、公共律師、房屋律師等。

她表示，市府應降低聘用門檻，市議會將尋求在預算談判中增加對一線服務崗位的撥款，並將與工會和市府合作找出那些不需要大學學位就可以勝任的崗位，讓更多市民有機會申請。

房屋政策是歐德思市情咨文的重頭戲，她表示，紐約市目前面臨嚴重的住房危機，低收入和工薪家庭住房負擔沈重，遊民問題加劇，因為紐約市房屋供給嚴重短缺，尤其是可負擔住房，政府樓維護問題重重；歐德思提出，未來的政府樓建築，應由市府並引入州府和聯邦資金共同開發，部分空間可由政府和其他房屋實體共同運營盈利，例如政府樓一層可設社區中心、診所、超市、日托中心和其他商業場所。

歐德思還說，市議會還將提案，設立「全市公平住房框架」(Fair Housing Framework)，為各社區委員設立住房開發量、保有量、住房使用券和社區投資的指標，並確保每個社區都有公平的可負擔住房開發機會，在解決住房危機的同時兼顧社區的投資需求。

她表示，市議會呼籲州議會取消現行容積率限制，增加紐約市的居住密度；如果新建住房主要為年收入5萬6000元以下的民眾提供，在審議土地利用提案時可考慮允許增加居住密度。