我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

快看世界／對有小孩家庭最友好國家排名 美國不在榜上

紐約市推無證客危機解決藍圖 建專項服務 免費就業培訓

記者張心／紐約即時報導
紐約市府推「前進之路」藍圖解決無證移民危機。（市長辦公室提供）
紐約市府推「前進之路」藍圖解決無證移民危機。（市長辦公室提供）

隨著紐約市無證移民數量屢創新高且尚無停緩趨勢，市長亞當斯(Eric Adams)7日宣布全新的「前進之路」(The Road Forward)藍圖，包括設立專門服務無證客的辦公室、提供無證移民就業培訓、建立全天候入境中心取代紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)等措施，試圖多途徑解決無證移民危機問題。

市長辦公室表示，自去年4月以來，抵達紐約市的無證移民數量已經突破五萬人，其中三萬人目前留在紐約尋求庇護服務。為了應對這項危機，市長決定建立「無證客運營辦公室」(Office of Asylum Seeker Operations, 簡稱OASO)，專門負責協調持續性的應對措施，重點在重新安置和提供法律援助服務，並為無證客建立全新的24/7全天候入境中心。

「前進之路」藍圖的另一重要組成部分，是市府將同紐約州立大學蘇利文分校服務(SUNY Sullivan)，為等待工作許可的無證移民提供就業培訓和住房。州大蘇利文分校是此次戰略的試點項目，將首先為100名無證客提供學校住宿，並在他們通過聯邦工作許可程序時，接受勞動力就業輔導。與此同時，市府也將和全國性的非營利組織及宗教團體服務，為無證移民提供更多的搬遷選擇。

亞當斯表示，「在過去的一年裡，我們城市面臨著無法控制的前所未有的人道主義危機。為了應對無證移民的增加，我們移山填海，幫助數以萬計人員重建家園。」他指出，「前進之路」將長遠化解決無證客危機，希望將危機轉化為整個國家進步的機會。

紐約市府將同州立大學合作，為無證移民提供就業培訓。（市長辦公室提供）
紐約市府將同州立大學合作，為無證移民提供就業培訓。（市長辦公室提供）

移民 無證客 就業

上一則

圖輯╱紐約市華埠建築工地倒塌 3人送醫 1人情況嚴重

下一則

搭訕後動手動腳 15歲少女曼哈頓7號線列車遭猥褻

延伸閱讀

蒙面搶案頻發 紐約市長籲進店摘口罩 華人商戶為難

蒙面搶案頻發 紐約市長籲進店摘口罩 華人商戶為難
紐約客談／鎮壓示威高額賠償？ 勿忘商家心聲

紐約客談／鎮壓示威高額賠償？ 勿忘商家心聲
市府裁員減服務 市議長反對

市府裁員減服務 市議長反對
舉芝市長敗選為例 亞當斯：紐約市打擊犯罪政策正確

舉芝市長敗選為例 亞當斯：紐約市打擊犯罪政策正確
法拉盛珠寶店遇劫 市長慰問華人店家 允全力抓搶犯

法拉盛珠寶店遇劫 市長慰問華人店家 允全力抓搶犯

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華埠東百老匯頻發持槍劫車，華人奧迪Q7車主遭暴力拖出車外。(記者張晨/攝影)

獨╱紐約華埠東百老匯 頻發持槍劫車 華人車主痛失奧迪Q7

2023-02-28 14:44
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰