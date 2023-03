紐約市推無證客危機解決藍圖 建專項服務 免費就業培訓

紐約市府推「前進之路」藍圖解決無證移民危機。(市長辦公室提供)

隨著紐約市無證移民 數量屢創新高且尚無停緩趨勢,市長亞當斯(Eric Adams)7日宣布全新的「前進之路」(The Road Forward)藍圖,包括設立專門服務無證客 的辦公室、提供無證移民就業 培訓、建立全天候入境中心取代紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)等措施,試圖多途徑解決無證移民危機問題。

市長辦公室表示,自去年4月以來,抵達紐約市的無證移民數量已經突破五萬人,其中三萬人目前留在紐約尋求庇護服務。為了應對這項危機,市長決定建立「無證客運營辦公室」(Office of Asylum Seeker Operations, 簡稱OASO),專門負責協調持續性的應對措施,重點在重新安置和提供法律援助服務,並為無證客建立全新的24/7全天候入境中心。

「前進之路」藍圖的另一重要組成部分,是市府將同紐約州立大學蘇利文分校服務(SUNY Sullivan),為等待工作許可的無證移民提供就業培訓和住房。州大蘇利文分校是此次戰略的試點項目,將首先為100名無證客提供學校住宿,並在他們通過聯邦工作許可程序時,接受勞動力就業輔導。與此同時,市府也將和全國性的非營利組織及宗教團體服務,為無證移民提供更多的搬遷選擇。