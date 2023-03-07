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罵「醜陋亞裔」朝母子扔水瓶 紐約2嫌落網被控仇恨犯罪

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
仇亞攻擊事件中的三嫌。（市警局提供）
仇亞攻擊事件中的三嫌。（市警局提供）

針對紐約市皇后區近日發生的仇亞攻擊案，警方宣布涉案二嫌已被逮捕，被控涉及仇恨犯罪的攻擊等罪，第三名男性嫌犯則仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，該起案件的二嫌，18歲的普拉扎(Natalie Plaza)以及21歲的費南德茲(Elijah Fernandez)6日被捕，案件由路怒引發，當時受害母子正在車前，嫌犯「嫌母親離開得太慢」，叫她「醜陋的亞洲人」，朝她投擲水瓶，隨後這名母親回擊，朝他們的車上扔食品，衝突進一步升級。

➤➤➤潑水辱罵還想輾壓…紐約亞裔退伍軍人母子遇襲 細節披露

報住在李奇蒙丘(Richmond Hill)的普拉扎，被控涉仇恨犯罪的三級攻擊，報住在歐松公園(Ozone Park)費南德茲，被控兩項涉仇恨犯罪的三級攻擊罪以及另一項攻擊罪，涉案的第三名嫌犯，截至7日仍在逃。

警方還說，受害母親有腦震盪、眼部劃傷以及身體瘀傷，兒子則因被毆遭致顱骨骨折。二人目前已經出院。

本報此前報導，2日(周四)下午2時30分，44歲菲律賓裔母親Cecille Lai以及24歲兒子及退伍軍人Kyle Lai，當時正走在皇后區傑強克遜大道(Junction Blvd.)38-10號前，準備回艾姆赫斯特(Elmhurst)的家中，一輛白色Acura休旅車對著他們不斷按喇叭，母親反覆被喊「醜陋的亞裔」以及「醜陋的亞裔婊子」(ugly Asian b*tch)，遭到潑水攻擊，之後三嫌下車，對這對母子繼續攻擊，一位好心人上前想要制止，也同樣被三人攻擊。

受害人照片。(取自臉書)
受害人照片。(取自臉書)

仇恨犯罪 亞裔 皇后區

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