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皇后區仇亞攻擊案 亞裔民代聯合發聲譴責 披露更多細節

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
三名嫌犯。（市警局提供）
三名嫌犯。（市警局提供）

針對皇后區發生的仇亞攻擊案，國會議員孟昭文、州眾議員瑞嘉(Steven Raga)等六位議員6日聯合發表聲明，披露更多的案情細節，他們譴責仇恨亞裔的言論及肢體暴力，並表示將與受害者站在一起。

本報此前報導，2日(周四)下午2時30分，一名44歲亞裔女性與一名24歲男性走在皇后區傑強克遜大道(Junction Blvd.)38-10號前時，被一名女性嫌犯大罵「醜陋的亞裔」(ugly Asians)及潑水，並被包括她在內的共三名嫌犯攻擊，導致頭部受傷。

菲律賓裔州參議員瑞嘉6日發文表示，兩名受害者分別為母親Cecille Lai以及兒子美國退伍軍人Kyle Lai，均為菲律賓裔，為艾姆赫斯特(Elmhurst)居民，當時正在回家路上，同一輛車對著他們不斷按喇叭，反覆被喊「醜陋的亞裔」以及「醜陋的亞裔婊子」(ugly Asian b*tch)，然後被潑水攻擊。母親被攻擊到失去意識後，還繼續被打倒在地。一位好心人上前想要制止，也同樣被三人攻擊，最後好心人錄下了他們想要開車輾過這對母子的視頻以及車牌號。

瑞嘉還說，當日他及他的團隊到艾姆赫斯特的急診室探望了這對母子，母親目前在家，兒子仍在醫院療傷。基於特定族裔而遭到歧視和攻擊非常令人不安，呼籲任何遭遇仇恨犯罪者都能報警立案。

6日，他也與國會議員孟昭文、南亞裔市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)等五位議員聯合發表聲明，表示這起案件涉及明確針對亞裔的言論以及肢體暴力，譴責這樣「令人髮指的」仇外及暴力行為，將與受害人站在一起，堅決打擊歧視以及仇恨，確保每個人在社區都能被善待，受到尊重，有尊嚴地生活，將繼續與警方、家屬、醫院保持密切溝通，等待最近進展。

三名嫌犯。（市警局提供）
三名嫌犯。（市警局提供）

亞裔 皇后區 歧視

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