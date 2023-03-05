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潑水辱罵攻擊亞裔 紐約市警通緝3嫌

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
三嫌照片。(市警局提供)
三嫌照片。(市警局提供)

紐約皇后區發生一起針對亞裔仇恨犯罪事件，兩名亞裔走在路上時，被三名嫌犯潑水、攻擊頭部，並辱罵反亞裔的言論，導致頭部受傷，目前仇恨犯罪特別小組已經介入調查，市警局4日晚發布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局報告，2日(周四)下午2時30分左右，一名44歲女性正與一名24歲男性並肩走在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)強克遜大道(Junction Blvd.)38-10號前，一名與他們素不相識的女子坐在一輛白色Acura休旅車內，對44歲女性大聲發表反亞裔的言論，並繼續向她潑水，此後，該名女子與車上的另兩名男子下車，拳打這位44歲女性及24歲男性頭部，再返回白色休旅車，沿羅斯福大道向西逃跑。受害人頭部受傷，被送往當地醫院接受治療。

影片來源：市警提供

市警局的統計顯示，在2022年，紐約市仇恨犯罪共計607起，共逮捕嫌犯295次，針對反亞仇恨的案件在全市共有83起，逮捕嫌犯67次。

警方表示，截至5日，仇恨犯罪特別小組(Hate Crimes Task Force)仍在調查此案，三嫌在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

三嫌照片。(市警局提供)
三嫌照片。(市警局提供)

亞裔 仇恨犯罪 休旅

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