紐約爆7起持槍連環搶案 受害商家包括中餐館

嫌犯之一。(市警局提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)以及皇后區 ，在四天內連爆七起主要針對小商家、餐館的連環持槍搶劫案，其中包括皇后區中餐館 。劫匪們展示槍支威脅，搶走收銀台內的數千元現金等後逃逸，市警發布嫌犯作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。

(市警局提供)

根據市警局，其中一起針對中餐館的搶劫案，發生在19日(周日)下午9時30分，四名男性嫌犯當時進入皇后區貝賽春天大道(Springfield Blvd.)近64大道主打粵菜及點心的中餐館，亮出一把黑色槍枝索要錢財，他們從收音機中拿走了2400元以及一名員工的手機 ，隨後朝未知方向逃逸，作案過程中無人受傷。本報記者26日早致電中餐館詢問，接電人員拒絕透露細節。

同一日晚上9時15分，這四名男子來到皇后區橡園(Oakland Garden)聯合大道(Union Turnpike)近春天大道的一家商業機構，索要錢時展示槍支，亮出一把槍枝索要錢財，從收銀機中拿走4000元及數台手機，後沿著聯合大道步行向東逃往第226街。作案過程中無人受傷。

其他五起搶案，分別發生在本月17日至21日之間，案發地點在布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)以及綠點(Greenpoint)，作案目標則分別針對雜貨店、兩家熟食店、街邊流動餐車以及加油站。嫌犯人數在二至三人不等。搶劫現金的數量在400及4000元現金之間。作案時間則在凌晨2時至5時之間。

警方表示，以上七起劫案，嫌犯均男性，身高在5呎5吋至8吋之間，據信年齡均在20多歲。他們公布了搶劫中餐館的作案視頻及照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。