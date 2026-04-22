專家：若能比政府更好規畫資金 便可考慮62歲申請社安金

理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)說，有一種類型的美國人應該盡快於62歲領取社安金，就是有辦法比政府對資金最出更好規畫及管理的民眾。(美聯社)

如果在屆滿完全退休年齡之前，便在62歲提早申領社安金 ，福利金額將縮水30%，延遲到70歲才拿社安金，福利則增加24%。不過，理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)說，有一種類型的美國人應該盡快於62歲領取社安金，就是有辦法比政府對資金最出更好規畫及管理的民眾。

拉姆齊並不認同社安金最好延遲到70歲才領的傳統觀念，因為他對於社安金制度本來就不喜歡。他在「冰咖啡時段」(Iced Coffee Hour)播客節目中形容社會安全網的設計是「騙局」、「最糟糕的投資」，是由錯誤數學為根據所驅動的產物。

他說，提早申請社安金，就是脫離這個糟糕制度的門票，但如此作法只適合特定族群的民眾。

拉姆齊表示，如果打算把領到的每一分社安金都拿去投資，那麼提早申請社安金是有意義的。他表示，如果能比美國政府更完善規畫、管理這筆錢，就可以考慮提早申請社安金。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)分析，美國政府對於社安金資金的規畫與管理是非常低的門檻，使得社安金系統多年來表現不佳，如今更面臨資金不足的窘局。

自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)指出，社安金信託基金只投資被認為是非常安全的美國國債，但對大多數投資者來說，投資獲利表現要超越國債並不難。

報導指出，舉例來說，Wealthfront Cash Account等高收益帳戶，是存放還沒投資現金的理想地點，可以獲得相對優惠的利率，有需要時也方便動用。Wealthfront現金帳戶目前透過合作銀行推出3.30%基礎年收益率(APY)，新客戶開戶前三個月裡最高15 萬美元存款可獲得額外0.75%加碼，使得總計變動APY 達到4.05%。

不過，是否提早申請社安金，考量因素除了利率之外，還包括理財規畫、可預測性以及掌控程度。