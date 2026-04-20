「全太空最瑞典的名字」 美籍太空人林琪兒傳家族史

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒於4月21日至25日訪問台灣。（美國在台協會提供）中央社

即將訪台的美籍台裔太空人 林琪兒出生在台灣，卻有著極具瑞典 特色的姓名Kjell Lindgren。原來他父親的祖輩來自瑞典南部，瑞典太空人佛洛桑曾打趣說林琪兒可能有「全太空最瑞典的名字」，這個名字承載了林琪兒祖輩文化與瑞典大移民的重要歷史。

林琪兒的英文名Kjell Lindgren其實是一個非常傳統、典型的瑞典名字，凡是瑞典人或懂瑞典文的人，看到這個名字一定都會直覺認為這個名字的主人是瑞典人或是瑞典後裔。

Kjell是一個古老的北歐名字，源自維京時期，原意為「鍋」或「頭盔」。根據瑞典稅務局(Swedish Tax Agency)的統計，目前瑞典有47932個人的名字叫做Kjell，雖然不是20世紀後最受歡迎的新生兒名字，但電器商店Kjell&Company在瑞典家喻戶曉，Kjell這個名字能見度依舊很高。

瑞典稅務局資料，林琪兒的姓Lindgren也是瑞典典型姓氏組成方式，用兩種自然生物排列，Lind代表「小葉椴」這種在瑞典很常見的樹，而Gren則是樹枝的意思。目前在瑞典姓Lindgren的人有22267個人，在全瑞典最常見姓氏中排名第22。知名兒童文學作家林格倫的姓氏就是Lindgren。

林琪兒在2015年執行國際太空站任務時，瑞典媒體就曾經根據他的姓名和與瑞典的連結做了一番研究。

林琪兒的名字讓人一眼就看出他有瑞典背景並不是巧合。

根據瑞典媒體當時的報導，林琪兒的祖輩來自瑞典南部斯卡尼省（Skane）的烏斯畢（Osby），林琪兒表示，雖然他不常造訪瑞典，但他繼承了祖輩的名字，對自己的血緣與文化繼承很清楚。

當時瑞典太空人佛洛桑（Christer Fuglesang）在推特（Twitter，現在的X）上祝賀林琪兒任務成功，打趣的說他的名字可能是全太空有史以來最有瑞典味的，佛洛桑的推文最後用瑞典文祝林琪兒好運。

林琪兒的祖先Kjell William Dahl在1902年從瑞典移居到美國。根據瑞典移民之家(Utvandranas hus)的調查，在1846年至1930年之間，有約130萬的瑞典人移居北美洲，其中100萬的瑞典人移居至美國，佔了當時瑞典人口的將近1/5。

瑞典人大規模移出的主要原因是貧窮與飢荒，當時的瑞典工業化程度不高是歐洲比較貧窮的國家，許多人的生計依舊取決於農業，為了尋求新的機會與更好的未來，瑞典人來到新大陸。

瑞典移民多落腳美國中西部（Midwest），明尼蘇達州在當時有最多的瑞典移民，工業城市芝加哥也很有吸引力，在19世紀末有將近5萬個瑞典來的居民。

記者居住的斯莫蘭省（Smaland）是土地貧瘠出了名的地區，也是當時移出人數最多的省。家族中就有長輩曾經移居加拿大，身邊也有不少朋友有在美國的親戚，也常遇到「移回」瑞典的美籍瑞典後裔。

許多移居到美國的瑞典後裔很重視自己的文化傳統，每年都會回到瑞典探親尋根。瑞典過去甚至有一個電視節目Allt för Sverige專門讓尋根的美國人體驗瑞典生活文化。

這段大移民的歷史對瑞典影響深遠，不但產生了許多文學、影視作品，而且，為了阻止人口繼續大量外流，瑞典開始改善生活品質、打造「有未來的國家」；加上人口大量外流創造了產業機械化的空間，說大移民讓瑞典邁向現代化應不為過。

林琪兒繼承從瑞典移至美國開創未來的曾祖父的名字，透過姓名將這段歷史與文化背景保留在生命中。

美國太空總署（NASA）太空人林琪兒將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於4月21日至25日訪問台灣，透過「自由250」（Freedom 250）相關活動慶祝美國建國250週年。

台灣出生的林琪兒曾兩度執行長期太空站任務，在太空站上工作與生活的時數累計達311天。他將於21日訪台，期間將拜會台灣高層領袖，並參訪國家太空中心、成大夏漢民太空科技中心及立方衛星研發中心。