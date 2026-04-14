郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

美國聯邦檢察官13日表示，將以成人身分起訴一名16歲少年，指控他於2025年11月在一艘嘉年華郵輪上性侵並殺害18歲繼姊。

THE 16 YEAR OLD STEPBROTHER OF ANNA KEPNER IS BEING TRIED AS AN ADULT FOR HER MURDER ON THE CARNIVAL CRUISE.

This is how it should be… great job by the Florida FEDS. The poor girl was ASSAULTED and then strangled in a neck bar and stuffed under a bed.

The kid was… pic.twitter.com/R3hbb3EcQa — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) April 13, 2026

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紐約時報 報導，檢方指出，死者凱普納（Anna Kepner）與繼弟均來自佛州 泰圖斯維爾（Titusville），一家人當時一同搭乘郵輪「嘉年華地平線號」（Carnival Horizon）旅行，期間她遭繼弟性侵並殺害，並於11月7日被發現陳屍在與繼弟及一名同父異母手足共用的船艙內。佛州邁阿密-戴德郡法醫辦公室認定，她她因外力壓迫導致窒息死亡。

聯邦檢察官最初以未成年人身分起訴凱普納的繼弟，法院文件僅以「T.H.」稱之。文件顯示，他於2月3日向當局自首，並在出庭時否認犯行。治安法官當時裁定將 T.H. 釋放，允許他在案件審理期間與家人同住。檢方之後申請改以成人身分起訴，理由是 T.H. 在凱普納遇害時已年滿15歲以上，且案件涉及暴力犯罪 。

T.H. 放棄就此申請舉行聽證的權利，並請求法院同意檢方以成人身分起訴。法官批准該項請求，並於10日解封起訴書，指控 T.H. 犯下一級謀殺與加重性侵兩項罪名，兩罪最高刑期均為無期徒刑。

聯邦檢方13日同時申請撤銷先前治安法官允許 T.H. 與家人同住的裁定。文件指出，由於 T.H. 現已以成人身分被起訴，且「對他人具有危險性」，應改為收押於聯邦拘留設施。

起訴書同時指出， T.H. 涉入「一個人對另一人所能施加最嚴重、最惡劣且最具侵犯性的犯罪」，對一名與自己「顯然沒有任何關係衝突」、且從小被教導視為手足的人犯下罪行。此外，他在沒有任何預警的情況下犯案，且成長於看似支持他的家庭環境中。

代表 T.H. 的聯邦公設辯護人柯恩（Eric Cohen）13日表示，不評論審理中的案件。凱普納的父親、同時也是 T.H. 的繼父克里斯・凱普納（Chris Kepner）13日向NBC新聞表示，「正義必須得到伸張」。他說這就是家屬的立場，並補充 T.H. 應由聯邦收押。