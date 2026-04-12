川普威脅封鎖荷莫茲海峽 油價應聲起漲

川普 總統12日宣布，美國將封鎖「任何試圖進出荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的船隻」，國際油價 13日開盤後飆漲約8%，重返每桶102元，美國原油也漲至每桶104元；道瓊指數期貨同步重挫逾500點，史坦普500指數(S&P 500)與那斯達克期貨均下跌逾1%。

川普12日在「福斯新聞」(Fox News)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)上強硬表示，「我們不會允許伊朗 選擇性地賣油給特定國家獲利，要就全賣，不然就全部都不要賣。」

美軍中央司令部(U.S. Central Command)表示，封鎖荷莫茲的行動預計美東13日上午10時生效。

伊朗伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)隨即強硬回應，警告任何靠近海峽的軍艦「都將受到嚴厲而果斷的處置」。

有線電視新聞網(CNN)分析，美伊停火談判仍未達成持久協議，緊張局勢再度升溫。

伊朗在這場危機中持續獲利，伊朗當局對過往船隻收取每艘高達200萬美元的通行費。

石油研究機構、船舶追蹤網站MarineTraffic母公司Kpler資料顯示，今年3月平均每日出口原油更達185萬桶，較前三個月增加約10萬桶。

川普上周提議與伊朗「合資」共同徵收通行費，招致外界質疑。

原油漲價已影響美國消費者，12日全美汽油均價達每加侖4.12元，比戰爭爆發前上漲38%。

中東研究所(Middle East Institute)資深研究員楊格(Karen Young)警告，能源成本高漲將進一步推升食品價格，化肥生產與食品包裝材料均受供應鏈中斷波及。她指出，「我們將開始感受到通膨的壓力，且戰爭結束與油價回落可能還需要很長一段時間。」