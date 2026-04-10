我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

平價是王道 早餐連鎖店IHOP跟進推超值菜單

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

中央社華盛頓9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統拜登的次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。美聯社
前總統拜登的次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。美聯社

美國民眾可能有機會見證建國250周年以來破天荒首見的格鬥賽事：一場現任總統之子與前總統之子間的鐵籠格鬥賽。

路透報導，民主黨籍前總統拜登之子韓特．拜登（Hunter Biden）昨天向共和黨籍總統川普的長子小川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克．川普（Eric Trump）下戰帖，邀請兩人進行對決，讓這種難以置信的事有機會發生。

韓特表示，他接到獨立記者賈拉漢（Andrew Callaghan）電話，對方告訴他正在準備籌辦這場比賽。

取名「第五頻道」（Channel 5）的賈拉漢Instagram帳號上傳一段影片，韓特在影片中表示：「我告訴他我會參加，如果他能辦成，我百分之百奉陪。就算他辦不成，我也會到場。」

川普集團（The Trump Organization）和白宮沒有立即回應置評請求。

這場對決是否或何時會登場暫不得而知。白宮則計劃於6月14日舉辦由終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship, UFC）選手上陣的類似活動，作為慶祝建國250周年活動的一部分。

不知能否辦成的這場第一公子格鬥賽讓人聯想到2023年科技巨頭查克柏格（Mark Zuckerberg）和馬斯克（Elon Musk）隔空叫戰、引發轟動的那場擬議的鐵籠賽，儘管最終並未成真。

UFC賽事場地的八角籠有八個邊。鐵籠賽因總部位在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的UFC等綜合格鬥賽而受到歡迎。

白宮 小川普 拜登

上一則

牙買加飛紐約班機乘客產子 國籍引熱議

延伸閱讀

拜倫賣能量飲料？川普小兒子跨界賺錢

拜倫賣能量飲料？川普小兒子跨界賺錢
民主黨議員試圖限制川普對伊朗動武權限 遭共和黨擋下

民主黨議員試圖限制川普對伊朗動武權限 遭共和黨擋下
傳川普擬將美軍調離不挺戰北約盟國 西德義法遭點名

傳川普擬將美軍調離不挺戰北約盟國 西德義法遭點名
川普將會北約秘書長 伊朗戰爭加劇美國與NATO緊張

川普將會北約秘書長 伊朗戰爭加劇美國與NATO緊張

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
舊金山氣候溫和，生活氛圍友善。(路透)

他盤點華人最適合定居城市 舊金山氣候溫和、這裡生活成本低

2026-04-04 19:55

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...
10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜

10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜