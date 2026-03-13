大規模部署AI潛藏風險 亞馬遜發生普遍當機後展開檢討

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（路透）
電商龍頭亞馬遜(Amazon)本月傳出範圍廣泛的當機事件，背後原因疑似跟大規模部署人工智慧(AI)工具有關，包括AI輔助程式編寫，亞馬遜主管10日召開強制要求參加的會議，下令展開深度檢討(deep dive)。科技富豪馬斯克(Elon Musk)回應倫敦國王學院(King's College London)戰爭研究所資深訪問研究員奧列尼克(Lukasz Olejnik)發文時寫道，使用AI應該「謹慎行事」。

金融時報引述亞馬遜內部簡報與電郵紀錄指出，過去幾個月亞馬遜出現一連串事故，受到波及的範圍相當廣泛，原因則與「生成式AI(generative AI)輔助變更」等變數有關。

斷線追蹤網站Downdetector統計，本月初某些客用無法使用亞馬遜網站與網購應用程式，大約2萬2000名客戶通報遇到無法結帳、不能查看商品價格或看不到個人帳戶資料等問題。亞馬遜當時表示，當機是因為「軟體程式部署」問題導致。

亞馬遜頻傳當機的消息引起科技專家注意，奧列尼克本周在X發文寫道：「亞馬遜正針對AI破壞系統召開強制會議。」

馬斯克在奧列尼克發文底下回應寫道：「謹慎行事。」

根據報導，亞馬遜電商服務資深副總監特雷德威爾(Dave Treadwell)在電郵中說，團隊每周會議將花時間討論如何針對工程師使用AI增設防護機制，例如初級工程師、中級工程師使用AI輔助變更時，必須經過資深工程師核准。

亞馬遜發言人對財星雜誌(Fortune)發表聲明說，「本周商店技術」(This Week in Stores Tech)是零售科技團隊與主管之間每周舉行的例行會議，旨在檢討營運表現；網站及應用程式檢討屬於正常業務的一部分，「亞馬遜網路服務」(Amazon Web Services)並未發生當機事故，會中討論的事件只有一起跟AI有關，但沒有事件是與AI編寫程式有關。

奧列尼克接受財星雜誌訪問時說，亞馬遜的AI助手「Q」雖然可以加速編碼過程，風險卻是編寫、審核、部署過程可能破壞系統，平台容易出現當機。他說，並不是反對部署AI，而是不應該追求速度而使用AI，也不要為了使用AI而用AI。

亞馬遜去年底以提高效率、調整企業文化為由裁員數千員工，今年1月又裁1萬6000人。亞馬遜2026年的AI支出將達2000億，超過2025年的1310億。

