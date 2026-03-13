台中市長盧秀燕訪美 首訪新罕州姊妹市 13日與波士頓市長吳弭會面

新罕布夏州曼徹斯特市市長Jay P. Ruais與台中市長盧秀燕交流。(台中市府提供)

台中市長盧秀燕 率領的15人美國訪問團，12日抵達麻州波士頓 ，首先拜會鄰州新罕布夏州 曼徹斯特姊妹市後，13日將拜會波士頓市長吳弭(Michelle Wu)，參訪紐英崙中華公所，麻省理工學院，當晚將與約200位僑胞餐敘。

盧秀燕等一行約15人的美國訪問團，將自11日至21日的10天內，走訪美國五州九城市。

12日抵達波士頓後，盧秀燕率同副市長黃國榮等人立即展開拜會行程，由駐波士頓台北經濟文化辦事處處長廖朝宏，組長黃耀良陪同，前往新罕布夏州拜會已締交37年之久的姊妹市曼徹斯特(Manchester)，和市長Jay P. Ruais針對居住正義、街友議題及犯罪防治等三大議題深入交流。

盧秀燕表示，兩市治理願景高度契合，期盼透過此行鞏固雙邊情誼，並在智慧治理與社會支持體系上並肩精進，攜手建構永續宜居的姊妹城市願景。

三年前，曼徹斯特前市長Joyce Craig曾親自造訪台中。盧秀燕這次率團回訪，也當面邀請曼徹斯特現任市長Jay P. Ruais表示擇期訪問台中，促進雙方更進一步交流。Jay P. Ruais隨後送給盧秀燕市長，烙印有她英文姓名的曼徹斯特「市鑰」做見面禮，

盧秀燕和Jay P. Ruais市長就如何平衡城市發展與市民的居住權益；如何有效整合資源來協助無家可歸者，以及城市層級的反毒政策與預防機制等議題，彼此交流分享經驗，交流愉快。

盧秀燕特地介紹台中是風靡全球的珍珠奶茶發源地時，Jay P. Ruais市長回以曼徹斯特是美式炸雞柳發明地，讓一旁聽者無不莞爾。

紐英崙中華總會會長余麗媖是台中市訪問團來訪波士頓的僑團主要聯繫人之一。她透露，盧秀燕市長將於13日上午拜會波士頓市長吳弭，下午參訪紐英崙中華公所、麻省理工學院，晚上再到龍鳳酒樓和波士頓華埠僑胞餐敘，預計有200多人出席。波士頓國民黨也傳出消息，當晚將有50多人參加。

新罕布夏州曼徹斯特市市長Jay P. Ruais送「市鑰」給台中市長盧秀燕做見面禮。(台中市府提供)