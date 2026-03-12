退役少將在川普公布外星人檔案後失蹤 掌握機密資料？

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
特派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）。示意圖（美聯社）
有線電視新聞網(CNN)12日報導，68歲空軍退役少將麥卡斯蘭(William Neil McCasland)從新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)住家徒步出門後失蹤將近兩周，聯邦調查局(FBI)已加入搜尋。麥卡斯蘭擁有美國空軍學院(U.S. Air Force Academy)、麻省理工學院(MIT)、哈佛大學(Harvard University)甘迺迪政府學院(John F. Kennedy School of Government)學位，曾掌理外傳存放外星遺骸的特派特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base)空軍研究實驗室。

川普總統2月底在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，已指示五角大廈與其他聯邦機構公布外星生物、不明飛行物體(UFOs)等相關的政府紀錄。相隔幾天之後，麥卡斯蘭2月27日上午11時徒步離開自家，從此與家人、親友失去聯繫。警方2月28日發布代表50歲以上民眾失蹤的「銀色警報」(Silver Alert)。

伯納利歐郡(Bernalillo County)警長辦公室表示，麥卡斯蘭的手機留在家裡。

報導指出，麥卡斯蘭在空軍服役期間，曾擔任某些最敏感的職位，包括國防部全球定位系統(Global Positioning System)計畫總工程師、太空基地雷射計畫辦公室(Space Based Laser Project Office)系統計畫部主任、五角大廈特別計畫主任。

麥卡斯蘭退休之後與To The Stars, Inc公司合作，研究不明大氣現象。

麥卡斯蘭妻子蘇珊(Susan McCasland Wilkerson)臉書(Facebook)發文表示，UFO社群曾與麥卡斯蘭有過短暫接觸，但這些關係不足以構成讓他遭到綁架的理由。她說，麥卡斯蘭並沒有任何關於特派特森空軍基地存放羅斯威爾事件(Roswell)外星人遺體或殘骸的訊息。

她表示，麥卡斯蘭並沒有失智症，沒有神智不清或認知混淆。

她指出，麥卡斯蘭已經退休13年，「若說為了從他身上取得已經過時的機密而綁架，聽起來非常不可能」。

FBI 川普

