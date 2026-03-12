我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價飆漲 川普發文辯稱美國將從中受益

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）
加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大法律原本規定，海外出生者憑血緣申請公民僅限第一代，但「公民法修正案」通過後於2025年12月生效，取消血緣公民僅限第一代的規定，加拿大國家廣播公司(CBC)報導，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大，美國局勢日漸緊張之際，不少美國人已經把目光轉向加拿大，一方面尋根，一方面尋找出路。

住在麻州鱈魚角(Cape Cod)的美國公民琳恩·魯特曼(Lynn Rutman)，與加拿大魁北克省(Quebec)、諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)有數百年家族淵源。她說，對於美國政治環境感到擔心，例如出現爭議的移民執法政策、意識形態長期分歧。她表示：「不只是我，很多人都很擔心。」

魯特曼是加拿大新法上路後，第一批申請加拿大公民身分證明的美國人之一。

她說，申請加拿大身分是想要有個備案(Plan B)，萬一美國情勢惡化，「我們還有個地方可以去」。

加拿大移民顧問卡珊德拉·富爾茨(Cassandra Fultz)說，新法上路剛好遇到全球動盪加劇之際，不少美國人想要擁有第二本護照。她說：「只要能夠證明，追溯幾代都沒有限制。」

富爾茨說，必備文件主要包括洗禮證明或出生證明，用來說明父母關係與出生地點，結婚證明則用來顯示母親結婚後冠夫姓的姓名變更。

她說，某些非官方的姓名改變也是常見問題，這幾年來已協助許多客戶拿到加拿大公民證明，例如原本叫「皮耶」(Pierre)的法國名字，搬到美國之後轉化為英文名字「彼特」(Pete)。

富爾茨表示，在這些情況下，任何足以證明血緣主張的文件都有幫助，例如死亡證明、人口普查記錄、財產契據、法院紀錄、犯罪紀錄。

在魁北克省，遠至1621年的官方檔案以及100前前的政府文件，如今都保存於魁北克國家圖書檔案館(BAnQ)，近代紀錄則可透過民事登記處(Directeur de l'état civil)獲得。

BAnQ蒙特婁辦事處檔案管理員莎拉·哈納海姆(Sarah Hanahem)表示，美國人申請證明副本的數量爆增。

她表示，2025年1月時，收到32件身分紀錄證明副本申請，到了今年1月申請數量超過1000件，申請者絕大多數是美國人。

世報陪您半世紀

加拿大

上一則

多個共和黨執政州推動立法調降或廢除個人所得稅

延伸閱讀

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
2026年2月至8月雙重國籍者須登記？ 律師：謠言

2026年2月至8月雙重國籍者須登記？ 律師：謠言
移民專頁／薪水高 H-1B的中簽率高

移民專頁／薪水高 H-1B的中簽率高
公屋資格擬收緊 1700混合身分家庭恐失所

公屋資格擬收緊 1700混合身分家庭恐失所

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道