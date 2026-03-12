多個共和黨執政州推動立法調降或廢除個人所得稅

州政府取消個人所得稅徵收的提議，對許多美國人來說具有高度吸引力。示意圖（美聯社）

太陽報(The Sun)美國版10日報導，共和黨 執政的愛阿華州、肯塔基州、密西西比州、密蘇里州目前都有廢除個人所得稅(personal income tax)的立法目標，喬治亞州今年1月也加入行列，共和黨籍州參議員一致支持在2032年之前全面取消個人所得稅的提案。

目前全國有九州州政府不收個人所得稅，包括阿拉斯加州、佛羅里達州、內華達州、新罕布夏州、南達科他州、田納西州、德州、懷俄明州、華盛頓州，但居民還是要交聯邦所得稅。

報導指出，州政府取消個人所得稅徵收的提議，對許多美國人來說具有高度吸引力，但支持提案的某些共和黨人仍擔心大幅減稅恐造成其他項目的稅務負擔變重，州政府被迫必須大砍教育、醫療等重要服務的經費。

喬治亞州是最新加入推動廢除個人所得稅行列的州。過去幾年，喬州一直降低所得稅稅率，原本最高稅率6%，已經改成5.19%單一稅率。

共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)提倡把所得稅率進一步降至4.99%後，參院 提案已於今年2月通過，這個改變將讓州政府損失大約8億元稅收。參院通過法案為個人年收入5萬元以下、夫妻合併收入10萬元以下免除所得稅，換算起來大約三分之二喬州州民不必繳納個人所得稅給州政府。

除了喬州之外，另外有八個州在2026年也有降低所得稅率的提案在州議會審理。

非黨派華府智庫「都會-布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center)資深研究員波杜帕里(Aravind Boddupalli)表示，過去四、五年裡，看到許多州都在調降所得稅率，特別是在新冠疫情期間以及疫情結束之後。

支持減稅政策的學者表示，降低所得稅有助於某個州爭取更多居民、企業前來。

「稅務基金會」(Tax Foundation)州稅政策分析師布哈特(Manish Bhatt)表示，所得稅是對生產力的課稅，對生產力課稅就可能對經濟利益造成傷害。

反對減稅政策的另一派人士則指出，減稅主要造福對象是高收入族群，州政府提供公共服務需要有來自所得稅的稅收。