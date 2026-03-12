因應伊朗廉價無人機攻擊 五角大廈擴大中東分層防禦系統

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
伊朗研發的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。（美聯社）
伊朗研發的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。（美聯社）

福斯新聞網12日報導，伊朗以廉價無人機發動攻擊，駐紮中東地區的數以千計美軍面臨不斷升高的安全威脅，傳統型飛彈防衛系統的極限面臨考驗；五角大廈現正迅速擴大反無人機分層防禦(layered counter-drone defenses)計畫，包括使用攔截器(interceptor)系統及新興雷射科技。

最近幾波衝突交手當中，伊朗愈來愈常出動無人機群，為美軍帶來不同挑戰。

無人機群飛行高度較低，移動較慢，經常成群結隊出現，更不容易遭到偵測，讓專門針對高速威脅設計的防禦系統感到吃力。部署中東的美軍已經受到自殺式無人機攻擊的直接衝擊。位於科威特南部的艾瑞夫江營(Camp Arifjan)美軍戰術行動中心1日遭到伊朗無人機攻擊，造成六名美國軍人死亡，數十人受傷。

高端的飛彈攔截器每次發射成本高達數百萬元，如果用來防衛便宜許多、可大量生產的無人機並不划算，形成國防官員描述現代戰爭裡的「算數問題」(math problem)。

如此不平衡狀況讓五角大廈內部迅速推動反無人機分層防禦戰略，旨在結合短程攔截器、電子戰工具、高能雷射等新興技術。

伊朗研發的「見證者」(Shahed)自殺式無人機，在俄烏戰爭中常被俄軍用來攻擊烏克蘭城市，烏克蘭受到教訓讓美軍引以為鑑。

報導指出，高能雷射器(high-energy lasers)在美國新興系統中受到矚目，正在研發當中的定向能量(directed energy)用來測試反制無人機攻擊，如今已使用在少數國內情境。

美國國防官員說，雷射具有潛在優勢，一旦通電就能重複發射，不必消耗傳統彈藥；雷射也每次發射後必須更換的飛彈攔截器不同，雷射系統只要有足夠的電力，就能持續與目標交戰。

美國海軍中央司令部(US Naval Forces Central Command)及美國海軍第五艦隊(US Navy's Fifth Fleet)前任司令鄧尼根(Kevin Donegan)受訪時說，現在關鍵在於採購制度，如何盡快把裝備發到部隊手中。

建立深度防禦除了有雷射之外，還要有多層機制。最近美國中央司令部部署由Perennial Autonomy國防公司研發的「梅洛普斯」(Merops)無人機對無人機攔截器(drone-on-drone interceptor)便是一例。

軍火新創公司Anduril研發的「路跑者」(Roadrunner)無人機，面對空中威脅時能自主攔截，某些裝置可重複使用。

烏克蘭 伊朗 無人機

