我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霸凌醜聞延燒 米其林餐廳Noma主廚再道歉 宣布辭職

伊朗電視台：新任領袖穆吉塔巴將首度發表談話

司法部原不再上訴制裁4家律所官司 卻因川普震怒改變立場

記者顏伶如／綜合報導
詹納和布洛克律師事務所（Jenner & Block）。（路透）
詹納和布洛克律師事務所（Jenner & Block）。（路透）

川普2025年3月發布行政命令，以遭到不友善對待、違害國家安全為由，制裁詹納和布洛克律師事務所(Jenner & Block)、威凱平和而德律師事務所(WilmerHale)、博欽律師事務所(Perkins Coie)、蘇斯曼·戈弗雷律師事務所(Susman Godfrey)。四家律師事務所各自向法院提告後初審均獲勝訴，就在法院即將併案處理前夕，司法部上周傳出不再為行政命令辯護。華爾街日報11日獨家報導，川普總統震怒之後，司法部隔天便改變立場，將繼續跟四家律師事務所打官司。

司法部2日晚間在提交法院的文件當中表示，將放棄為川普行政命令繼續辯護，隔天卻立即改口。白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)說，司法部在川普指示下迅速修改文件。

李威特說，川普對司法部長邦迪(Pam Bondi)與次長白朗奇(Todd Blanche)充滿信心，相信兩人將善盡職責。

報導指出，消息人士說，司法部打算不再為行政命令辯護，川普聞訊相當光火，對幕僚說「我從沒簽署這事」，並對幕僚抱怨對司法部高層的不滿，指示白宮高層叫司法部改變立場；川普出手介入之前，司法部高層原以為已經獲得白宮法律顧問辦公室(White House Counsel's Office)及川普高層幕僚同意，將放棄為制裁律師事務所的行政命令辯護。

知情人士指出，川普本人從未獲得告知如此決定，而且川普面對官司有一貫運作模式，就是絕不輕易退步。司法部上周後來發表聲明說，聯邦法官侵犯總統權力。

川普在行政命令當中對律師事務所祭出取消安全許可(security clearances)、限制進入聯邦建築、下令政府機關終止聯邦合約等懲罰措施。

遭到制裁的四家律師事務所各自提告之後，審理案件的四名法官紛紛裁定川普行政命令違憲，不但違反憲法第一修正案，還破壞司法制度的基本原則。

然而，制裁行動在法律界已產生寒蟬效應。在川普第一任執政期間曾帶頭對政府提告的多家律師事務所，如今對於類似官司避而遠之。

世報陪您半世紀

白宮 司法部 川普

上一則

美元月貿易逆差縮小25% 上周初領失業金人數微減

延伸閱讀

裁決有利川普？自由派、保守派大法官罕見場外辯論

裁決有利川普？自由派、保守派大法官罕見場外辯論
被訴壟斷 Live Nation先行和解司法部 避免拆分命運

被訴壟斷 Live Nation先行和解司法部 避免拆分命運
Live Nation挨告反壟斷後跟司法部和解 避開拆分命運

Live Nation挨告反壟斷後跟司法部和解 避開拆分命運
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒

好市多購物還有著裝要求？入店必須穿這些 違者或被拒
機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道