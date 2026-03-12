司法部原不再上訴制裁4家律所官司 卻因川普震怒改變立場

詹納和布洛克律師事務所（Jenner & Block）。（路透）

川普 2025年3月發布行政命令，以遭到不友善對待、違害國家安全為由，制裁詹納和布洛克律師事務所(Jenner & Block)、威凱平和而德律師事務所(WilmerHale)、博欽律師事務所(Perkins Coie)、蘇斯曼·戈弗雷律師事務所(Susman Godfrey)。四家律師事務所各自向法院提告後初審均獲勝訴，就在法院即將併案處理前夕，司法部 上周傳出不再為行政命令辯護。華爾街日報11日獨家報導，川普總統震怒之後，司法部隔天便改變立場，將繼續跟四家律師事務所打官司。

司法部2日晚間在提交法院的文件當中表示，將放棄為川普行政命令繼續辯護，隔天卻立即改口。白宮 發言人李威特(Karoline Leavitt)說，司法部在川普指示下迅速修改文件。

李威特說，川普對司法部長邦迪(Pam Bondi)與次長白朗奇(Todd Blanche)充滿信心，相信兩人將善盡職責。

報導指出，消息人士說，司法部打算不再為行政命令辯護，川普聞訊相當光火，對幕僚說「我從沒簽署這事」，並對幕僚抱怨對司法部高層的不滿，指示白宮高層叫司法部改變立場；川普出手介入之前，司法部高層原以為已經獲得白宮法律顧問辦公室(White House Counsel's Office)及川普高層幕僚同意，將放棄為制裁律師事務所的行政命令辯護。

知情人士指出，川普本人從未獲得告知如此決定，而且川普面對官司有一貫運作模式，就是絕不輕易退步。司法部上周後來發表聲明說，聯邦法官侵犯總統權力。

川普在行政命令當中對律師事務所祭出取消安全許可(security clearances)、限制進入聯邦建築、下令政府機關終止聯邦合約等懲罰措施。

遭到制裁的四家律師事務所各自提告之後，審理案件的四名法官紛紛裁定川普行政命令違憲，不但違反憲法第一修正案，還破壞司法制度的基本原則。

然而，制裁行動在法律界已產生寒蟬效應。在川普第一任執政期間曾帶頭對政府提告的多家律師事務所，如今對於類似官司避而遠之。