民主黨參議員提案 這些人免除聯邦所得稅…專家示警

民主黨籍的馬里蘭州聯邦參議員范霍倫、新澤西州聯邦參議員布克各自提案，讓某個年收入門檻以下民眾免交聯邦所得稅。(圖／123RF)

華爾街日報11日報導，民主黨 籍的馬里蘭州聯邦參議員 范霍倫(Chris Van Hollen)、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)各自提案，讓某個年收入門檻以下民眾免交聯邦所得稅，提案構想在黨內引發激辯。范霍倫與布克同樣來自參院民主黨團的中間偏左陣線，兩人也都被認為2028年有機會代表民主黨角逐總統大選。

根據范霍倫草擬提案，個人年收入4萬6000元以下，夫妻合併收入9萬2000元以下，不必繳聯邦所得稅。提案當中包括遞減(phases out)原則，個人年收入超過8萬500元、夫妻收入超過16萬1000元的納稅人，無法享受免交聯邦所得稅的優惠。提案裡也要求在現有稅率上再加徵所得附加稅(income surtax)。

布克提案則讓標準扣除額(standard deduction)增加一倍以上，個人報稅標準扣除額來到3萬7500元，夫妻合併報稅個人報稅標準扣除額變成7萬5000元，同時擴大兒童抵稅福利(child tax credit)、勞動所得稅收抵免(earned income tax credit)。另外，目前稅收級距(tax brackets，又稱稅收級別)上35%、37%稅率將調高到41%、43%。

布克在網站上推出的試算器顯示，育有兩個孩子、年收入40萬元的夫妻，根據提案將繳5萬5000元所得稅，比現在6萬9000元來得少。

財政專家警告說，大手筆減稅政策恐將導致稅收基礎萎縮、為重大計畫提供經費的能力下降，比共和黨減稅引發更多風險。

曾在歐巴馬 政府、拜登政府擔任稅務政策顧問的卡明(David Kamin)說，減稅措施涉及影響重大的利弊權衡，「我擔心這些提案根本沒有針對有限的財政資源優先分配做出正確估算。」