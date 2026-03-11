拜登釋出1.8億桶戰略儲油為何沒補回？美庫存掉40年最低

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
設在德州的戰略石油儲備庫。（路透）
設在德州的戰略石油儲備庫。（路透）

福斯新聞網11日報導，共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)致函能源部長萊特(Chris Wright)，要求能源部說明為何前總統拜登任內在2022年釋出1億8000萬桶戰略石油儲備(Strategic Petroleum Reserve)卻沒補回，導致國家石油庫存量降至40年最低點。

柯頓在信中寫道，美國持續跟伊朗作戰，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)遭到伊朗政權封鎖之際，拜登任內動用戰略石油儲備的決策，如今恐將引發連鎖效應。

他指出，拜登2022年釋出1億8000桶戰略石油儲備，目的是想在期中選舉來臨之前抑制油價。

柯頓表示：「這個決策讓庫存量降至40年最低點。」他指出，消耗戰略石油儲備的這個決定，並不是為了因應供應層面的緊急狀況，而是蓄意的政治算計，旨在袒護民主黨人避免因為失敗的能源政策而面臨後果。

報導指出，拜登任內曾兩度動用石油儲備，第一次是2021年時為了因應新冠疫情造成的經濟衝擊，用來緩和不斷上漲的油價，第二次則在2022年，當時受到俄烏戰爭爆發影響，能源成本走高。

根據能源部統計，戰略石油儲備可以容納7億多桶原油，但拜登任期結束時儲備量剩下大約4億1500萬桶。

柯頓在信中寫道，民主黨破壞戰略石油儲備還有前例，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)與民主黨國會議員2020年阻止川普總統增加儲蓄的打算。柯頓指出，當時油價低廉，川普希望透過國會通過的疫情紓困法案，拿出其中30億元購買原油做為儲備。

信中寫道，拜登在2021年簽署行政命令，禁止聯邦土地與近海區域簽訂石油、天然氣租賃新約，「政府在消耗戰略儲備的同一時間，還限制國內的石油生產」。

柯頓要求能源部說明阻撓30億元石油採購、禁止油氣租賃合約這兩項因素如何影響了戰略石油儲備對國內整體供應量。

能源部 共和黨 民主黨

