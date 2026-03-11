情報示警：伊朗可能對美國企業、政府機關展開報復

國土安全部。(路透)

有線電視新聞網(CNN)10日報導，根據國安消息人士與一份國土安全部備忘錄，情報系統過去一周對美國企業、政府機關發布一連串私下警告，呼籲加強戒備、提高警覺，提防伊朗 政權可能展開的報復行動與網路攻擊。

國土安全部日前發給各個執法機關的公告裡雖然沒有點名具體威脅，但提出警告表示在伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)遇襲死亡後，美國面臨威脅升溫。美國情報單位官員定期對全國執法機關發布公告，分享潛在威脅的訊息，說明如何保護社會大眾的最佳作法。

CNN報導，國土安全部的「重大事件通報」(critical incident note)引述公開來源的情資指出，兩名伊朗最高宗教領袖分別用波斯語(Farsi)發布教令(fatwas)，號召全球穆斯林為哈米尼遇害報仇。

公告寫道，這些教令、伊朗政府發言以及伊朗政權支持者的網路言論，都在鼓吹報復美國，使得暴力極端主義者的威脅提高。公告同時寫道，「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps)發布命令指出「敵人不管在世界任何角落都不再安全，甚至在他們自己家裡也一樣」。

美國與以色列聯合對伊朗發動攻擊後，聯邦調查局(FBI)已在全國各地提高戒備；美國當局尤其注意能源設施周邊的安全措施，鞏固可能受到攻擊的政府目標以因應伊朗駭客網路威脅，同時固守邊境安全。

美國情報官員在另外一份發給私人企業的公告當中表示，親伊朗團體持續呼籲針對美國實體發動網路攻擊，可能導致金融產業面臨愈來愈多惡意活動。公告寫道：「長期以來，美國金融產業一直被親伊朗網路駭客視為優先下手目標。」

情報機關最近發給國防包商的公告中，FBI與國家安全局(National Security Agency則警告說，與伊朗有關的駭客可能鎖定美國設施與網絡發動短期網路攻擊，與國防業務有關的公司面臨風險特別高，尤其是跟以色列研究機構、以色列國防公司合作或持有股份的美國公司。