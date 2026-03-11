伊朗疑透過幣安規避制裁 司法部調查

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
幣安(Binance)加密貨幣交易平台。(路透)
華爾街日報11日獨家報導， 司法部正在調查伊朗利用加密貨幣交易平台幣安公司(Binance)規避美國制裁，調查人員鎖定重點在於資金如何流向葉門民兵組織「青年運動」(Houthi)等恐怖團體。財政部指派的監察員以及民主黨康乃狄克州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)同樣也在追查幣安是否遵守美國制裁規定。

消息人士說，根據幣安內部調查，累計10多億資金透過平台流入伊朗支持的恐怖組織，但這項調查後來被解散；司法部官員已經聯繫了解伊朗資金交易的關係人，希望進行訪談，蒐集證據。

報導指出，目前無法確認的是司法部是調查幣安本身可能涉嫌不法，或是僅調查使用幣安平台的客戶。

幣安創辦人趙長鵬(Zhao Changpeng)觸犯反洗錢規定遭聯邦起訴，2024年判處四個月有期徒刑，幣安繳交43億元罰款，同意在美國監督下營運。2025年10月，川普總統簽署趙長鵬特赦令。

知情人士說，財政部指派負責監督幣安公司合規運作的監察員，日前正要求平台交出跟伊朗有關的交易紀錄，包括使用平台轉移絕大多數資金的企業夥伴資料。

華爾街日報上個月報導，根據內部資料，負責調查可疑交易的幣安員工去年11月遭到停職。這些員工在調查裡發現來自中國客戶的17億資金，全數流向伊朗用來資助代理人機構的數位錢包，包括「青年運動」組織。其中有10多億資金來自幣安的企業夥伴、總部位於香港的「匯盈信托」(Blessed Trust)。

根據幣安在2023年跟美國主管機關達成協議，幣安必須向財政部通報有恐怖主義嫌疑、涉及逃避制裁的資金動態。不過，華爾街日報先前報導，幣安去年要求主管機關官員裁撤原本應該任職到2029年的監察員，監察員先前提出的調查要求則遭幣安拒絕。

幣安發言人對華爾街日報說，平台絕對沒有跟任何遭到制裁的實體直接交易。

幣安同時表示，公司內部調查人員並不是因為發現合約疑慮而遭解聘，而是因為個人因素離職，內部調查持續進行中，「匯盈信托」帳戶今年稍早遭到關閉；調查發現僅2400萬元進入跟伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(IRGC)有關的錢包。

加密貨幣 民主黨 司法部

