加州1主教涉挪用善款離境前被捕 教宗接受其辭呈

圖為位於聖地牙哥東部埃爾卡洪的「聖彼得加色丁禮天主教大教堂」。該地區主教艾曼紐‧沙理塔，因被指控挪用該教堂資金27萬元，離境時被捕，教宗良14世宣布沙理塔已辭職。(美聯社)

教宗良14世(Pope Leo XIV)10日宣布，加州聖地牙哥地區一個「加色丁禮天主教」(Chaldean Catholic)教區的主教，因被指控挪用教區27萬元而辭職。

主教艾曼紐．沙理塔(Emanuel Shaleta)9日在有多名支持者出席的聽證會上，對包括洗錢在內的16項重罪指控拒不認罪；根據聖地牙哥郡警長辦公室，主教沙理塔是在5日於聖地牙哥國際機場(San Diego International Airport)試圖離境時被逮捕。

現年69歲的沙理塔主教，被控挪用位於聖地牙哥東部埃爾卡洪(El Cajon)的「聖彼得加色丁禮天主教大教堂」(St. Peter Chaldean Catholic Cathedral)的資金。

根據警長辦公室新聞稿，沙理塔主教所屬教會的一名信眾，在2025年8月提供了一份聲明和文件，「顯示可能存在挪用教會資金的行為」。

梵蒂岡 10日在每日公報中表示，教宗良14世已經根據「東儀天主教會」(Eastern Rite Church)的「天主教法典」(Code of Canon Law)，接受了沙理塔主教的辭呈；該法典允許教宗同意主教的辭職請求；公報同時還宣布，在伊拉克的全球加色丁禮天主教會宗主教薩科(Louis Raphaël Sako)決定退休，表示他希望從事「祈禱、寫作和簡單的服務」。目前尚不清楚他的退休是否與沙理塔主教的辭職有關。

據梵蒂岡駐華盛頓大使館稱，教宗早在2月初就已經接受了沙理塔主教的辭呈，但直到本周才宣布；教廷似乎是為了避免干擾警方調查，因此做出推遲宣布的決定。

檢察官馬德羅(Joel Madero)指出，針對沙理塔主教的指控，與每月超過3萬元的教堂大廳租金不翼而飛有關；檢察官解釋，教會帳目存在出入，而沙理塔主教「對這筆錢的去向給出了完全不合理的解釋」。

法官將沙理塔主教的保釋金定為12.5萬元，並扣押了他的護照；檢察官馬德羅稱沙理塔有潛逃風險，但主教律師稱5日的出遊計畫是早就已經安排好的。