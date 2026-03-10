美國駐伊拉克巴格達外交支援中心遭無人機攻擊

圖為在巴格達的美國大使館。非文中受襲美國外交設施。 (美聯社)

美國、以色列 對伊朗 的軍事行動持續，伊拉克首都巴格達一處美國外交設施10日遭無人機攻擊；美國內部消息顯示，這可能是親伊朗民兵團體為報復美以對伊朗發動戰爭而發動的攻擊。

「華盛頓郵報」取得美國政府內部警報與一名安全官員的說法報導，靠近伊拉克軍事基地與巴格達國際機場的「巴格達外交支援中心」(Baghdad Diplomatic Support Center)於10日遭無人機攻擊，該中心是為美國外交人員提供後勤支援的重要設施。

安全官員指出，攻擊者共發射六架無人機，其中五架被攔截並擊落，一架擊中這座美方設施的警衛塔(guard tower)附近，目前尚無法確認是否有人員傷亡。

國務院 警報顯示，巴格達外交支援中心內部職員當時接獲「臥倒、躲好」(duck and cover)的指示，並持續清點人數。

伊拉克國防部發表聲明譴責這起攻擊事件，但未提及受損的美國設施，並表示將「堅決對抗並追究所有涉事方的責任」。

華郵分析，隨著美伊衝突情勢升高，中東地區對美國目標的代理人攻擊風險也逐漸增加。