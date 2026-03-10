我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多小籠包50個9美元 華人回購稱「勝鼎泰豐」

諾姆廣告風波傳緋聞男友從中獲利 川普：他賺了一筆

美國駐伊拉克巴格達外交支援中心遭無人機攻擊

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為在巴格達的美國大使館。非文中受襲美國外交設施。 (美聯社)
圖為在巴格達的美國大使館。非文中受襲美國外交設施。 (美聯社)

美國、以色列伊朗的軍事行動持續，伊拉克首都巴格達一處美國外交設施10日遭無人機攻擊；美國內部消息顯示，這可能是親伊朗民兵團體為報復美以對伊朗發動戰爭而發動的攻擊。

「華盛頓郵報」取得美國政府內部警報與一名安全官員的說法報導，靠近伊拉克軍事基地與巴格達國際機場的「巴格達外交支援中心」(Baghdad Diplomatic Support Center)於10日遭無人機攻擊，該中心是為美國外交人員提供後勤支援的重要設施。

安全官員指出，攻擊者共發射六架無人機，其中五架被攔截並擊落，一架擊中這座美方設施的警衛塔(guard tower)附近，目前尚無法確認是否有人員傷亡。

國務院警報顯示，巴格達外交支援中心內部職員當時接獲「臥倒、躲好」(duck and cover)的指示，並持續清點人數。

伊拉克國防部發表聲明譴責這起攻擊事件，但未提及受損的美國設施，並表示將「堅決對抗並追究所有涉事方的責任」。

華郵分析，隨著美伊衝突情勢升高，中東地區對美國目標的代理人攻擊風險也逐漸增加。

世報陪您半世紀

伊朗 國務院 以色列

上一則

東北部雖寒冷多雪 全美仍有9州是史上最暖冬天

下一則

諾姆廣告風波傳緋聞男友從中獲利 川普：他賺了一筆

延伸閱讀

美伊開戰牽動東亞部署？韓媒：駐韓美軍薩德及愛國者似已開始調往中東

美伊開戰牽動東亞部署？韓媒：駐韓美軍薩德及愛國者似已開始調往中東
為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動

為何亞馬遜三座資料中心會遭攻擊？伊朗證實：誰叫它支援美軍行動
沒有預警 伊朗無人機「低空慢速飛行」炸死科威特6美軍

沒有預警 伊朗無人機「低空慢速飛行」炸死科威特6美軍
借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中
「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來

「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判