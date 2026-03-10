諾姆廣告風波傳緋聞男友從中獲利 川普：他賺了一筆

已下台的國安部長諾姆推的廣告風波仍持續？傳川普懷疑其長期顧問李萬度斯基(圖)從2.2億元廣告獲利。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，知情人士透露，川普 總統近日多次詢問助理，其長期顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)是否從一項耗資2億2000萬元國土安全部廣告宣傳活動中獲利。該廣告活動以國土安全部長諾姆(Kristi Noem)為主角，上周已導致諾姆被川普開除，成為川普第二任期內首位下台的內閣部長。

但是，李萬度斯基9日斷然否認他從國土安全部的合約中獲利；在被NBC問到是否從政府合約中收到任何金錢時，他回道：「零，1分錢也沒有」。

李萬度斯基是川普首次競選的首席競選經理，兩人一直保持密切的私人關係。但多位知情人士透露，川普私下愈來愈懷疑李萬度斯基在發包政府合約方面扮演的角色；白宮 高層官員透露川普曾多次提到那些廣告，還說：「(李萬度斯基)在那件事上賺了一筆」。

李萬度斯基在國土安全部擔任「特別政府雇員」已逾一年，實際上等於是諾姆的幕僚長。國土安全部官員和遊說人士指稱，李萬度斯基對於發包聯邦合約的影響力過於龐大。

李萬度斯基表示，他在諾姆被開除前的三天，都曾和川普通過電話，但川普沒有向他提及這些廣告或合約。談到川普，李萬度斯基說：「我認識他11年了，如果他對我的某些做法有任何不滿，一定會提出來。」

李萬度斯基還表示，他個人是否會在3月31日與諾姆一起離開國土安全部，將由他自己決定。

川普是在5日宣布諾姆將卸下國安部長職務。此前，諾姆在為國會聽證的質詢過程中，遭到兩黨議員猛烈批評，其中最被詬病的正是耗資2億2000萬元、以她為主角的電視廣告；該廣告勸導非法居留者自願離境，但外界質疑其內容過度凸顯諾姆個人形象。

川普告訴NBC新聞，諾姆在國會作證時，稱他已批准這項廣告宣傳活動，對此他「很不高興」；川普反駁諾姆的說法，稱自己當時「對此一無所知」。