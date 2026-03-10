銀行家辭職改賣珍珠奶茶 如今掌理年銷售逾5億的事業王國

「貢茶」(Gong cha)全球董事長貝瑞。(美聯社)

「貢茶」(Gong cha)全球董事長貝瑞(Martin Berry)上個月接受CNBC新聞頻道「功成名就」(Make It)節目專訪時，談到當年辭去銀行家職務投入拓展珍珠奶茶事業的心路歷程。他說：「如果要等待完美時機，根本永遠不會到來。」

貝瑞說，原本每月領取固定薪水，要轉型變成創業家當然感覺不安，「可是要有信心踏出這一步，要放膽去做」。

仍為銀行家的貝瑞，2011年在新台幣一家購物中心首次接觸到珍珠奶茶連鎖品牌「貢茶」。「貢茶」2006年在台灣由吳振華 (Wu Jin-Hua)創立，成為熱門品牌。

貝瑞發現品牌擴張潛力，飛往台灣拜會創辦人，憑藉口才取得區域總代理權(master franchise rights)。2012年7月，貝瑞跟妻子在南韓開設當地第一家「貢茶」門市，後來逐漸在韓國又開四家珍奶店，夫妻倆投入大約250元積蓄。

貝瑞回憶說，在韓國開店過程頗為忐忑，但他是備妥計畫的。他說：「我的策略是，要把前五家貢茶店開在星巴克 (Starbucks)旁邊，每100個去星巴克的客人裡只要有1人過來消費，我就有生意了。」

他表示，「貢茶」在韓國走紅，不久之後周末都有數百人的排隊人潮。

2014年，一家私募股權公司收購由貝里夫妻經營的韓國「貢茶」控股權。2017 年，貝里與這家股權公司合作，收購「貢茶」台灣母公司「貢茶國際」(Royal Tea Taiwan)。

目前「貢茶」在全球28個市場共有2100家門市，2024年全球銷售額5億7800萬元。