任天堂對川普全球關稅提告 要求退還所有關稅並加利息

任天堂向美國國際貿易法院提告，要求川普政府全額退還關稅並加利息，並且支付訴訟費用。(美聯社)

日本遊戲機大廠任天堂(Nintendo)已於6日向美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)提告，要求川普 政府全額退還關稅 並加利息，並且支付訴訟費用。財政部、商務部 、國土安全部、美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative)、海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)在這件官司當中同列被告。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)9日報導，任天堂去年6月推出售價449.99元的新款遊戲主機Switch 2，由於正值川普總統關稅戰期間，使得美國消費者購買遊戲機面臨波折，任天堂採取前所未見的手段，宣布延候美國地區的預購時程。如今任天堂訴諸法院，要求美國政府為這場麻煩付出代價。

川普總統2025年4月初援引1977年「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對全球貿易夥伴開徵對等關稅(reciprocal tariffs)，最高法院2月20日以6票對3票推翻川普關稅政策，裁定川普徵收關稅手段違憲。最高法院裁決便是任天堂提告的法律依據。

任天堂律師向法院指出，先前在「V.O.S. Selections訴川普案」(V.O.S. Selections v. Trump)訴訟過程裡，川普政府曾經坦承，如果最高法院裁定IEEPA關稅違法，政府不會質疑法院下令退還關稅的權力。

截至今年3月初，已有1000多家公司在國際貿易法院提出類似訴訟，包括好市多(Costco)、聯邦快遞(FedEx)、萊雅(L'Oréal)、戴森(Dyson)、露華濃(Revlon)、博士倫(Bausch & Lomb)、CVS，要求退還非法徵收關稅。