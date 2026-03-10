補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

川普總統(右)背書喬州國會眾議員特別選舉參選人傅勒。 (路透)

「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營要角、前共和黨喬治亞州聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)原本是川普總統重要國會盟友，卻因要求司法部 公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案而與川普關係決裂，被川普點名「叛徒」(traitor)。格林今年1月辭去眾議員職務，遞補席次空缺的特別選舉10日登場。共計17名候選人不分政黨都出現在同一張選票，其中共和黨籍有12人，獲得川普背書的喬州區域檢察官傅勒(Clay Fuller)能否出線，備受矚目。

喬州第14選區特別選舉結果，牽動共和黨能否守住目前在眾議院的218票對214票些微多數。

福斯新聞網10日分析，2024年總統大選時，川普在喬州第14選區得票率領先37%，共和黨在這個選區禁不起任何意外發生，不能讓民主黨 在這次特別選舉取得逆轉勝。

如果10日初選沒有候選人跨越50%得票率門檻，得票率最高的前兩名候選人將在4月7日進入決選(runoff)。

傅勒日前在喬州羅馬市(Rome)一場造勢活動上，在川普之前上台演講，形容自己是「MAGA戰士」(MAGA warrior)。

傅勒接受CNN訪問時說，如果喬州第14選區由紅轉藍，對川普施政將是一大災難。

共和黨陣營候選人還有擁有龐大保守派支持者、向來支持川普的前州參議員摩爾(Colton Moore)。摩爾競選期間一直播放廣告，強調自己才是真正走「美國第一」(America First)路線、真正效忠川普的候選人。

保守派牧師格雷(Tom Gray)、前任格林幕僚塔利(Jim Tully)等共和黨候選人，競選期間都對川普表示支持。

摩爾9日在羅馬市接受保守派電台WLAQ脫口秀節目專訪時說：「很多人對於保守主義的大道理說得天花亂墜，等到要拿出保守派行動時卻不見人影。」

民主黨方面有3名候選人，其中退役陸軍准將哈里斯(Shawn Harris)在2024年選舉裡敗給格林。

哈里斯在特別選舉捲土重來，競選團隊募款金額達430萬元，17名候選人當中排名第一。由於初選只有3名民主黨候選人，倘若無人得票率過半，哈里斯有機會取得進入決選的兩個名額之一。

CNN報導，哈里斯說，某些共和黨人曾勸他倒戈，但他則反過來爭取溫和派、對現狀失望的共和黨人支持。