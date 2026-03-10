我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下 日9:0全勝晉級

補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(右)背書喬州國會眾議員特別選舉參選人傅勒。 (路透)
川普總統(右)背書喬州國會眾議員特別選舉參選人傅勒。 (路透)

「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營要角、前共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)原本是川普總統重要國會盟友，卻因要求司法部公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案而與川普關係決裂，被川普點名「叛徒」(traitor)。格林今年1月辭去眾議員職務，遞補席次空缺的特別選舉10日登場。共計17名候選人不分政黨都出現在同一張選票，其中共和黨籍有12人，獲得川普背書的喬州區域檢察官傅勒(Clay Fuller)能否出線，備受矚目。

喬州第14選區特別選舉結果，牽動共和黨能否守住目前在眾議院的218票對214票些微多數。

福斯新聞網10日分析，2024年總統大選時，川普在喬州第14選區得票率領先37%，共和黨在這個選區禁不起任何意外發生，不能讓民主黨在這次特別選舉取得逆轉勝。

如果10日初選沒有候選人跨越50%得票率門檻，得票率最高的前兩名候選人將在4月7日進入決選(runoff)。

傅勒日前在喬州羅馬市(Rome)一場造勢活動上，在川普之前上台演講，形容自己是「MAGA戰士」(MAGA warrior)。

傅勒接受CNN訪問時說，如果喬州第14選區由紅轉藍，對川普施政將是一大災難。

共和黨陣營候選人還有擁有龐大保守派支持者、向來支持川普的前州參議員摩爾(Colton Moore)。摩爾競選期間一直播放廣告，強調自己才是真正走「美國第一」(America First)路線、真正效忠川普的候選人。

保守派牧師格雷(Tom Gray)、前任格林幕僚塔利(Jim Tully)等共和黨候選人，競選期間都對川普表示支持。

摩爾9日在羅馬市接受保守派電台WLAQ脫口秀節目專訪時說：「很多人對於保守主義的大道理說得天花亂墜，等到要拿出保守派行動時卻不見人影。」

民主黨方面有3名候選人，其中退役陸軍准將哈里斯(Shawn Harris)在2024年選舉裡敗給格林。

哈里斯在特別選舉捲土重來，競選團隊募款金額達430萬元，17名候選人當中排名第一。由於初選只有3名民主黨候選人，倘若無人得票率過半，哈里斯有機會取得進入決選的兩個名額之一。

CNN報導，哈里斯說，某些共和黨人曾勸他倒戈，但他則反過來爭取溫和派、對現狀失望的共和黨人支持。

世報陪您半世紀

眾議員 司法部 民主黨

上一則

「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來

下一則

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

延伸閱讀

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源
共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書

共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼