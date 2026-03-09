新墨西哥偏遠牧場遭調查 檢方：涉艾普斯坦性販運

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
新墨西哥州檢方已開始搜查淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)曾持有、地處偏遠的「佐羅牧場」(Zorro Ranch)，此處可能曾涉及性販運與侵害未成年少女的事件。 (路透)
新墨西哥州檢方9日表示，調查人員已開始搜查淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)曾持有、地處偏遠的「佐羅牧場」(Zorro Ranch)，此地點可能曾涉及性販運與侵害未成年少女的事件。

美聯社報導，新墨西哥州檢察長托瑞茲(Raúl Torrez)辦公室指出，這次搜索是在現任牧場擁有者配合下進行。

托瑞茲2月宣布重啟調查佐羅牧場，因解密的聯邦調查局(FBI)文件揭露新線索「值得進一步調查」。

佐羅牧場位於新墨西哥州史丹利(Stanley)，距離州府聖塔菲市(Santa Fe)約30哩。

艾普斯坦1993年自民主黨前州長金恩(Bruce King)手中購得該地，並在山丘上興建豪宅並開闢私人飛機跑道。

司法文件顯示，曾有受害者供稱被帶到這座牧場。

艾普斯坦生前面臨涉嫌性侵並販運數十名未成年少女的聯邦指控，新墨西哥州雖然未曾對他提出刑事起訴，但州檢當年曾訪問被帶到該牧場的受害者。

佐羅牧場2023年自艾普斯坦遺產中出售，所得用於償還債權人，買家為德州共和黨政治人物赫芬斯(Don Huffines)家族。

新墨西哥州司法部表示，檢方將根據事實持續追查並向公眾說明進度，同時力挺受害者。

FBI 共和黨 民主黨

