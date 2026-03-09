我的頻道

這4州與華府 退稅可能延誤

記者顏伶如／綜合報導
雅虎財經新聞(Yahoo Finance)9日報導，愛達荷州紐約州、俄勒岡州、南卡羅來納州以及華府特區各自基於不同原因，州稅退稅可能延誤。

愛達荷州官員說，預算遭刪導致報稅季節雇用臨時員工變少，退稅發放可能耽擱。根據估計，退稅時程可能延誤6周，整個處理流程要耗時12周到24周，納稅人要負擔因此增加的700萬元利息支出。

在紐約州，某些報稅人發現，軟體公司Intuit報稅軟體TurboTax出現問題，可能導致退稅延遲。在軟體更新之前就完成報稅的納稅人，可能遭遇退稅延誤。

紐約州居民去年收到「通膨退稅」(Inflation Refund)支票後，Intuit曾表示會努力更新軟體，以便精準計算州稅，並表示預計平台問題可以在2月4日之前獲得解決。

俄勒岡州稅務機關表示，電子報稅民眾將如期收到退稅，紙本報稅案件則要等到3月底才會開始處理。2025年底，國稅局(IRS)延遲對俄勒岡州財政廳提供政府電腦系統用來處理紙本報稅的稅表資訊，使得紙本報稅受到耽擱。

南卡羅來納州財政廳日前宣布，今年報稅季節處理時間將比以往更長，因為州政府系統還沒辦法跟「大又美法」聯邦新法接軌。南卡羅來納州民眾原本如果採取電子報稅且內容無誤，最多8周便可收到退稅，但這個報稅季節將有延遲。

華府特區則出現是否執行聯邦新稅法的訴訟糾紛，導致稅務處理延遲。華府特區稅務局日前在網站貼出公告說，電子報稅與紙本報稅作業都將延遲，但納稅人仍可透過兩種方式繼續完成報稅。

愛達荷州 國稅局 紐約州

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

報稅續篇／報稅文件 建議至少留3年

報稅續篇／小費扣除調高 申報前先搞懂

報稅時見「已被報稅」恐是遭盜用 IRS官員籲申請1號碼防範

首次報稅獲90萬元退稅 4寶媽嚇一跳：會不會坐牢？

