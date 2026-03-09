航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

華盛頓郵報8日報導，航空公司彷彿對購買基本經濟艙(basic economy)最便宜機票的乘客充滿厭惡，以往的免費服務一項項取消，如今就連航程哩數累積的資格也沒了。

諮詢機構Atmosphere Research Group創辦人兼總裁哈維爾特(Henry Harteveldt)指出，航空公司透過這些變動，對基本經濟艙乘客傳遞的訊息是「我們不看重你們，也不在乎你們的生意」。他表示，航空公司這些手段，並不會讓消費者轉而變得更忠誠。

美國航空(American Airlines)去年12月通知基本經濟艙乘客不再有資格累積航程哩數。聯合航空(United Airlines)今年4月2日起即將跟進，僅保留少數例外。達美航空(Delta Air Lines)早在2022年1月便取消基本經濟艙航程累積福利。

西南航空(Southwest Airlines)、西南航空(Southwest Airlines)、阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)仍保留基本經濟艙航程累積福利，只不過計算方式有所改變。

報導指出，大型航空公司為了從精神航空公司(Spirit Airlines)、邊疆航空公司(Frontier Airlines)、忠實航空(Allegiant Air)等廉價航空公司手中搶回旅客，推出票價最便宜的經濟艙。目前絕大多數美國航空公司與國際航空公司的經濟艙都有「基本」或「精簡」(lite)的最便宜機票，對於許多消費者來說，

這些機票最大缺點是不能退款、不能更改等限制，若要更改機票必須取消航班，使用抵用金重新訂票，還要支付更改機票的手續費以及票價差額。基本經濟艙不能預先選位，對於帶著幼兒搭機的家庭來說造成困擾。基本經濟艙乘客登機順序排在最後，經常因為座位上方的行李置物櫃(overhead bins)已被放滿，必須在登機門托運行李，座位則常被分配到中間位置。

旅遊部落格View from the Wing創辦人萊夫(Gary Leff)形容，航空公司就好像「讓人甩不掉的那個渣男男友」。他說，航空公司對消費者很差，希望消費者多付一點錢，「我們保證就會對你好一點」。

萊夫說，熱門航線的基本經濟艙乘客對航空公司並非必要，更高價位的其他艙等機票已足以獲利。